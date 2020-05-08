LG урезала возможности интерфейса HDMI 2.1 в своих телевизорах 2020 года





Выход на рынок нового интерфейса HDMI 2.1 открывает широкие перспективы перед производителями потребительских устройств. Он обеспечит передачу изображения с более высоким разрешением и повышенной частотой. Преимущества этого интерфейса смогут ощутить владельцы компьютеров, игровых консолей с GPU на базе архитектуры AMD RDNA2 и телевизоров. Но не все телевизоры могут быть одинаково готовы к использованию HDMI 2.1.

Компания LG стала одним из первых производителей, реализовавшим полную поддержку HDMI 2.1 в некоторых своих телевизорах модельного ряда 2019 года. Однако для новых телевизоров серий WX, GX, CX модельного ряда 2020 года было решено понизить возможности интерфейса. В компании считают, имеет больше смысла направлять неиспользованную вычислительную мощность на AI-ориентированные вычисления, а не поддержка 48-гигабитного контента, который «недоступен на рынке». На практике это означает, что новые телевизоры LG смогут обеспечивать лишь 10-битную пропускную способность (40 Гбит/с), а не 12-битную (48 Гбит/с), как предусмотрено стандартом HDMI 2.1.

По данным Forbes, вопреки первоначальным данным и в отличие от ситуации с HDMI 2.1 в телевизорах LG 4K 2019 года, ни один из новых телевизоров LG 4K 2020 года (OLED или LCD), не будет иметь HDMI-порты с «полной пропускной способностью», которые смогли бы обеспечивать максимальную скорости передачи данных HDMI 2.1 на уровне 48 Гбит/с. Скорость 48 Гбит/с требуется для обработки несжатого 12-битного 4K видео при частоте 120 Гц с выборкой цветности RGB 4:4:4. Теперь компания говорит лишь о 10-битной пропускной способности (при прочих равных возможностях) для всех HDMI портов на телевизорах OLED WX, GX и CX. Это предполагает вероятную скорость передачи данных 40 Гбит/с.

Более того, существует риск, что другие производители выберут аналогичный подход и не станут внедрять полную поддержку HDMI 2.1 для некоторых моделей, даже если такая поддержка будет упоминаться. А это приведёт к дальнейшему сегментированию уже сегментированного рынка HDMI 2.1 для телевизоров.

Добавим, ранее во время проведения выставки CES 2020 бренд Vizio заявлял, что все его телевизоры модельного ряда 2020 года получат порты HDMI 2.1, однако набор функций может отличаться в разных моделях. Так, ориентированные на улучшение игрового опыта функции ALLM (Auto Low Latency Mode) и VRR (Variable Refresh Rate) сгруппированы в рамках ProGaming Engine в топовых версиях телевизоров. Более доступные модели V-Series получат другой набор игровых функций V-Gaming Engine, который включает поддержку ALLM, но не VRR.

Sony выведет на рынок свой первый телевизор с HDMI 2.1 – X900H (XH90). Но функции ALLM и VRR будут добавлены позже вместе с одним из обновлений прошивки. Также некоторые телевизоры получат лишь по одному порту HDMI 2.1. Однако Samsung намерена оснащать свои топовые LCD и OLED телевизоры четырьмя такими портами.

Источник: videocardz