lifecell оприлюднив статистику використання та портрет власника цифрової eSIM





Представники мобільного оператора lifecell повідомили, що протягом останнього року попит на eSIM в мережі оператора стабільно зростає, щорічний приріст продажів цифрової SIM-карти склав +151%.

Купуючи таку SIM, українці надають перевагу цифровим каналам продажів: інтернет-магазину оператора та застосунку «Мій lifecell». Саме там відбувається 2/3 придбань. Понад 30% із них становлять eSIM із номерами, які українці вибрали власноруч за допомогою послуги «Вибір номера». Наразі lifecell – єдиний мобільний оператор в Україні, який надає можливість вибору номера для цифрової SIM-карти з жовтня 2020 року. Він також першим серед трьох найбільших мобільних операторів України запустив eSIM у 2019 році.

Завдяки знеособленому Big Data-аналізу, оператор дослідив особливості споживацької поведінки власників цифрової SIM-карти. Зокрема, такі абоненти в середньому витрачають на мобільний зв’язок на 48% більше, ніж інші користувачі lifecell. 27% із них зовсім не здійснюють традиційні голосові дзвінки. 26% – проживають у Києві.

61% від загальної кількості власників цифрової SIM становлять українці віком від 16 до 35 років; 35% – від 36 до 55 років. Частка кваліфікованих спеціалістів складає 35%, керівників – 22%, підприємців – 19%. Студентами є 9%. До того ж, виявилося, що цифровою SIM користуються переважно чоловіки (75%). А найпопулярніший пристрій, на який встановлюють eSIM, – це iPhone 11.

Нагадаємо, що eSIM – це повноцінна SIM-карта в електронній формі, яка додається в смартфон шляхом сканування QR-коду. Таким чином, в один смартфон можна додати кілька eSIM і швидко між ними перемикатися.

Також оператор повідомив, що отримати безкоштовно eSIM від оператора та дізнатися більше про можливості цифрової карти можна буде завтра, 18 червня, на стенді lifecell на iForum 2021.

Джерело: lifecell