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Оператор lifecell запустил услугу выбора номера при покупке eSIM

Оператор lifecell запустил услугу выбора номера при покупке eSIM

Оператор lifecell запустил услугу выбора номера при покупке eSIM


Оператор мобильной связи lifecell заявил, что теперь при покупке eSIM у абонентов появилась возможность выбора номера, причем эта услуга является уникальной для украинского рынка.

В июне текущего года оператор lifecell запустил обновленный процесс продажи eSIM. Электронные SIM-карты продаются онлайн в полностью цифровом виде. Для покупки абонент должен заказать eSIM в интернет-магазине оператора (по следующей ссылке) и оплатить заказ онлайн, после чего он получит eSIM на электронную почту.

Теперь же появилась возможность выбора номера при заказе eSIM. Доступны несколько опций, в частности, выбирать номер можно: по желаемым цифрами или «маске» – то есть по заданному шаблону; по слову в номере – мнемонической фразой, представляющей собой цифро-буквенный эквивалент телефонного номера; по дате в номере; исключив нежелательные цифры.

Оператор lifecell запустил услугу выбора номера при покупке eSIM

Стоимость eSIM со случайным номером составляет 150 грн. Стоимость eSIM с выбранным номером зависит от выбранного номера.

«eSIM выбирают наиболее технологически продвинутые пользователи. Как правило, они предпочитают смарт-технологии и самообслуживание. Технология eSIM предоставляет ряд преимуществ, в частности, позволяет добавлять несколько номеров (хоть 5) в один смарфон и быстро между ними переключаться. Мы полностью перешли на цифровой формат онлайн-продаж еSIM. Это быстро и удобно – 24/7 трудятся только роботы, которые, как известно, никогда не устают. А теперь добавили еще и опцию выбора номера. Таким образом, можно буквально за 2 минуты приобрести стартовый пакет с желаемым номером и установить его в смартфон. Мы стремимся сделать процесс цифровой покупки максимально комфортным для клиента, поэтому продолжение следует» — отметил Александр Заблоцкий, руководитель департамента цифровых каналов продаж lifecell.

В пресс-службе оператора отметили, что за исключением жесткого карантина марта-апреля этого года, компания наблюдает стабильный рост продаж eSIM от lifecell. По сравнению с ноябрем 2019 года, количество активных электронных SIM-карт в сети оператора в августе 2020 года выросло на 94%. Больше всего покупают еSIM владельцы различных моделей смартфонов iPhone и Google Pixel. В Топ-3 устройств с электронной встроенной SIM-картой в сети lifecell входят iPhone 11, iPhone XR и iPhone XS Max.

Источник: lifecell

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