Оператор lifecell запустил услугу выбора номера при покупке eSIM





Оператор мобильной связи lifecell заявил, что теперь при покупке eSIM у абонентов появилась возможность выбора номера, причем эта услуга является уникальной для украинского рынка.

В июне текущего года оператор lifecell запустил обновленный процесс продажи eSIM. Электронные SIM-карты продаются онлайн в полностью цифровом виде. Для покупки абонент должен заказать eSIM в интернет-магазине оператора (по следующей ссылке) и оплатить заказ онлайн, после чего он получит eSIM на электронную почту.

Теперь же появилась возможность выбора номера при заказе eSIM. Доступны несколько опций, в частности, выбирать номер можно: по желаемым цифрами или «маске» – то есть по заданному шаблону; по слову в номере – мнемонической фразой, представляющей собой цифро-буквенный эквивалент телефонного номера; по дате в номере; исключив нежелательные цифры.

Стоимость eSIM со случайным номером составляет 150 грн. Стоимость eSIM с выбранным номером зависит от выбранного номера.

«eSIM выбирают наиболее технологически продвинутые пользователи. Как правило, они предпочитают смарт-технологии и самообслуживание. Технология eSIM предоставляет ряд преимуществ, в частности, позволяет добавлять несколько номеров (хоть 5) в один смарфон и быстро между ними переключаться. Мы полностью перешли на цифровой формат онлайн-продаж еSIM. Это быстро и удобно – 24/7 трудятся только роботы, которые, как известно, никогда не устают. А теперь добавили еще и опцию выбора номера. Таким образом, можно буквально за 2 минуты приобрести стартовый пакет с желаемым номером и установить его в смартфон. Мы стремимся сделать процесс цифровой покупки максимально комфортным для клиента, поэтому продолжение следует» — отметил Александр Заблоцкий, руководитель департамента цифровых каналов продаж lifecell.

В пресс-службе оператора отметили, что за исключением жесткого карантина марта-апреля этого года, компания наблюдает стабильный рост продаж eSIM от lifecell. По сравнению с ноябрем 2019 года, количество активных электронных SIM-карт в сети оператора в августе 2020 года выросло на 94%. Больше всего покупают еSIM владельцы различных моделей смартфонов iPhone и Google Pixel. В Топ-3 устройств с электронной встроенной SIM-картой в сети lifecell входят iPhone 11, iPhone XR и iPhone XS Max.

Источник: lifecell