lifecell запускает поддержку eSIM, стартовый пакет «lifecell eSIM» обойдется в 150 грн

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На прошлой неделе «ТриМоб» первым запустил eSIM в Украине, а теперь о поддержке данного стандарта объявил еще один украинский мобильный оператор lifecell.

Соответствующее сообщение появилось на facebook-странице оператора:

«lifecell всегда на шаг впереди и это не пустые разговоры … Но достаточно загадок! Мы начали поддерживать новейший стандарт SIM-карт — eSIM. Карточка, встраиваемый в смартфон, уже стала стандартом для флагманских смартфонов крупнейших брендов. Так что спешите оформить предзаказ на обслуживание eSIM на сайте lifecell, ведь будущее уже здесь».

Оформить предзаказ стартового пакета lifecell eSIM можно по следующей ссылке. Стоимость пакета составит 150 грн, вся сумма будет доступна на бонусном счету карточки. Стартовые пакеты появятся в продаже с 15 ноября 2019 года.

Чтобы воспользоваться eSIM необходимо убедиться, что устройство абонента поддерживает eSIM (например, Apple iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX; Google Pixel 2, 3, 4; Apple iPad 3rd generation, iPad Pro, iPad Air, iPad mini 5). После этого следует приобрести стартовый пакет «lifecell eSIM» и отсканировать QR-код с ваучера, который находится в стартовом пакете. Для установки и активации eSIM необходимо наличие интернет-соединения.

Напомним, что eSIM (embedded SIM) — это электронная SIM-карта, которая позволяет зарегистрироваться в сети и подключить тарифный план без необходимости использовать физическую SIM-карту, что позволяет не занимать второй в случае двухсимочного или единственный в других случаях SIM-слот устройства.

Источник: lifecell