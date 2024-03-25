lifecell расширил доступность 5G в роуминге — список насчитывает 47 стран. Когда в Украине? Нескоро

lifecell сообщил о расширении перечня стран, в которых его абонентам доступен 5G. Сейчас этот список насчитывает 47 стран.

В каких странах у lifecell работает 5G в роуминге

Абонентам lifecell с мая 2023 года доступен интернет 5G в роуминге — на старте услуга предлагалась в Болгарии, Австрии, Финляндии и Доминиканской Республике, а сейчас оператор предоставляет такую возможность для lifecell-роумеров в 47 странах (если смартфон поддерживает этот стандарт).

Австралия Австрия Аргентина Бельгия Болгария Великобритания Гонконг Греция Дания Доминиканская Республика Эстония Израиль Исландия Испания Италия Казахстан Канада Катар Китай Кипр Кувейт Латвия Литва Люксембург Лихтенштейн Мальта Нидерланды Германия Норвегия Объединенные Арабские Эмираты Оман Португалия Румыния Саудовская Аравия Сингапур Словакия Словения Тайвань Таиланд Турция Венгрия Финляндия Франция Хорватия Чехия Швейцария Швеция

lifecell также поделился некоторой статистикой по использованию услуги 5G в роуминге:

С мая 2023 года ею воспользовалось почти 200 тысяч человек.

Топ-5 стран, где больше всего абонентов lifecell пользуются 5G — Германия, Румыния, Чехия, Испания и Турция.

Наибольшее количество ГБ на одного 5G-абонента в Германии — около 14 ГБ, следом идет Турции с почти 10 ГБ, а замыкают тройку Нидерланды с 9 ГБ.

Отдельного внимания заслуживает список самых популярных смартфонов, на которых абоненты lifecell пользуются 5G — iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14. Среди пользователей Android самая популярная 5G-модель — Galaxy A53.

В lifecell прямо признают, что на эти достаточно высокие показатели потребления мобильного интернета в роуминге влияет, среди прочего, возможность использовать гигабайты по акции «Гигабайты без границ» в пределах «домашнего» тарифа без дополнительных доплат.

Продажа lifecell, европейский роуминг по домашним тарифам и перспективы 5G в Украине

Остается вспомнить еще несколько важных моментов. Что касается lifecell, с декабря 2023 года третий по количеству абонентов украинский мобильный оператор находится на финальной стадии продажи NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля — закрытие сделки ожидается до сентября 2024 года (задержка связана с арестом доли корпоративных прав, которой опосредованно владеют подсанкционные российские бизнесмены Фридман и Косогов), а дальше вполне вероятно его объединение с «Датагруп» и Volia.

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В феврале Совет поддержала законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС, а Украина стала еще на шаг ближе к зоне свободного роуминга ЕС на постоянной основе. Когда изменения окончательно утвердят, украинцы во время поездок по Европе смогут звонить и пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам без замены SIM-карты и дополнительных доплат. Сейчас бесплатный роуминг для украинцев в Евросоюзе действует благодаря отдельном соглашении между украинскими и европейскими операторами.

Что касается сроков полноценного запуска 5G в Украине, их пока нет (даже ориентировочных). Коротко: не ждите пятого поколения ближайшие несколько лет, несмотря на анонсированный главой Минцифры в сентябре 2023 года пилотный запуск 5G в Украине в 2024 году и недавние испытания базовых станций 5G специалистами Киевстар, которые СЕО lifecell Исмет Языджи в недавнем интервью Forbes назвал PR-ходом.

Украинские операторы с Ericsson и другими крупнейшими производителями телекоммуникационного оборудования в рамках подготовки задолго до войны разворачивали демосегменты 5G и тестировали оборудование (1, 2, 3). Также можно упомянуть перенос тендера на 5G из-за нехватки государственного финансирования и других препятствий еще до полномасштабного вторжения России.

Учитывая масштабы разрушений телеком-инфраструктуры Украины в результате российской агрессии, отсутствие покрытия 4G и бесперебойной связи на значительной части территории Украины, развертывание полноценных сетей 5G в Украине не станет приоритетным после победы и пока остается неблизкой перспективой. Переход на 5G — это огромные инвестиции, необходимость актуализации законодательства, его согласования с нормами ЕС, в том числе по безопасности оборудования, высвобождение радиочастотного ресурса под связь 5G, а также сертификация оборудования для развития инфраструктуры. В Украине нет ни одного производителя оборудования 5G, а его закупка за валюту у китайских поставщиков, с учетом текущих реалий, не выглядит рациональной. Так может лучше пропустить тот 5G и сразу внедрить 6G, как в свое время Дмитрий Шимкив предлагал сделать с 4G.

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