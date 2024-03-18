Новости Технологии 18.03.2024 в 14:55 comment views icon

Продажа lifecell французам NJJ Capital должна состояться до сентября 2024-го, а дальше — вероятное объединение с «Датагруп» и Volia

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Продажа lifecell французам NJJ Capital должна состояться до сентября 2024-го, а дальше — вероятное объединение с «Датагруп» и Volia

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В декабре Turkcell (материнская компания lifecell) объявила о продаже украинских активов французской NJJ Capital — сумма сделки оценивается в $525 млн, однако закрыть ее не могут уже в течение трех месяцев из-за ареста 19,8% корпоративных прав в lifecell (причина — наличие среди опосредованных акционеров Turkcell подсанкционного российского бизнесмена михаила фридмана и его партнеров).

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отклонил первую заявку еще в начале января, вторую так же вернул 7 марта — в тот же день lifecell подала апелляцию.

«Я не ставлю под сомнение само решение суда — я тоже юрист. Но как они решили, что 19,8% наших акций будет заморожено из-за того, что компания Фридмана опосредованно имеет 19,8% в Turkcell? Я не могу решить это уравнение чисто с математической точки зрения, потому что у неарестованных 80% lifecell все равно опосредованно есть 19,8% компании Фридмана», — говорит в интервью Forbes СЕО lifecell Исмет Языджи.

В то же время он добавил, что есть надежда на то, что соглашение закроют в апреле-сентябре 2024-го, а при самом оптимистическом сценарии — в конце марта.

«Закрытие сделки в конце года — скорее пессимистический сценарий. Компания фактически находится в подвешенном состоянии, люди работают под большим давлением. Конечно, топ-менеджмент сделает все, чтобы мотивировать команду».

Напомним, через несколько дней после объявления о соглашении, Языджи заявил, что уйдет в отставку — сейчас он говорит, что готов был уволиться еще год назад, но не решался это сделать из-за войны:

«Моя новая должность уже определена. Я не очень хочу работать с новыми владельцами. После предварительных обсуждений оказалось, что отсутствует общее видение стратегии дальнейшего развития и условий».

Кроме lifecell NJJ покупает и Датагруп-Volia (сумма сделки оценивается в более $100 млн), поэтому возможно потенциальное слияние компаний:

«Французы называют эту компанию DVL — «Датагруп», Volia, lifecell. В этом уравнении lifecell — самая сильная компания с точки зрения выручки, инфраструктуры и отлаженности процессов. lifecell действительно может стать общим знаменателем для объединенной компании. Но финальное решение за покупателями. Насколько я понимаю, они рассматривают другой вариант. Возможно, это одна из причин, по которой я не хочу оставаться в компании после закрытия сделки», — говорит Языджи.

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