lifecell запустил 5G — пока только для абонентов в роуминге в ряде стран

lifecell сообщил о доступности 5G — связь пятого поколения стала доступной абонентам украинского мобильного оператора в роуминге в ряде стран. Да, нужно иметь соответствующий смартфон, поддерживающий стандарт 5G.

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Достоинствами связи 5G уже могут пользоваться абоненты lifecell в Болгарии, Австрии, Финляндии и Доминиканской Республике. Сейчас в рамках акции «Гигабайты без границ» lifecell предоставляет до 40 ГБ в более чем 30 странах Европы (сейчас более 500 тыс. абонентов получили более 30 млн ГБ), а услуга «Минуты для Украины», действующая в более чем 8 странах, предусматривает 300 мин (в зависимости от тарифного плана) для звонков в роуминге (суммарно по акциям «Входящие звонки без дополнительной платы», действовавшей в 2022 году в 12 странах и «Минуты для Украины», действующей и сейчас в 8 странах, абоненты lifecell выговорили более 12 млн мин).

Ключевыми преимуществами сетей 5G являются меньшая задержка сигнала, большая пропускная способность и увеличение количества одновременных подключений. Эти показатели критически важны для сервисов потоковой трансляции видеоигр, программ AR, телемедицины, экосистем smart city и технологий автономного вождения и других областей.

В lifecell отмечают, что перечень стран будет постоянно увеличиваться, поэтому со временем еще больше абонентов, в том числе вынужденно выехавших из Украины из-за российской агрессии, смогут пользоваться 5G в роуминге.

Доступный роуминг для украинцев за рубежом действует благодаря отдельным договоренностям между украинскими и европейскими операторами — в начале года договор продлили до 1 июля 2023 года. Ранее Еврокомиссия поддержала присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС на постоянной основе, а Совет Европейского Союза уже дал зеленый свет для двустороннего решения. После одобрения финального решения Комитетом ассоциации в торговом составе и обновлением украинского законодательства все заработает на постоянные основные — украинцы во время поездок по Европе смогут звонить и пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам без замены SIM-карты и дополнительных доплат.

Относительно развития 5G в Украине, летом 2021 года Кабмин отсрочил запуск 5G в Украине до июля 2022 года, но этот план, как и многие другие, сорвало полномасштабное вторжение россии, и с тех пор новых по понятным причинам не было. Но можно вспомнить, что к началу 2021 года в Украине насчитывалось почти 200 тыс. смартфонов с поддержкой 5G , а украинские операторы вместе с крупнейшими производителями телекоммуникационного оборудования, как Ericsson, еще до полномасштабной войны, готовясь к запуску, разворачивали демосегменты сети п’ ятого поколения и тестировали оборудование ( 1 , 2 , 3). В lifecell сообщили, что после победы Украины и восстановления связи на деоккупированных территориях вернутся к дальнейшему планированию развития и внедрению современных технологий связи.