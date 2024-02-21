lifecell запустил новые пакеты с условно безлимитным интернетом на YouTube, Spotify, Telegram и другие сервисы — можно сэкономить до 37%

lifecell в безудержном стремлении переманить в Киевстар и Vodafone Украина как можно больше абонентов придумывает все новые и новые предложения. В новой такой попытке оператор запустил ряд услуг с условно безлимитным интернетом на отдельные популярные сервисы — соцсети, мессенджеры и потоковое мультимедиа. Речь идет об отдельных пакетах на 90 и 180 дней, которые предлагаются с экономией до 37% по сравнению с покупки 4-недельных пакетов услуг отдельно.

Какие новые услуги предлагает lifecell

Новые услуги, по словам lifecell, специально разработаны для абонентов, которые привыкли проводить много времени онлайн, общаясь и развлекаясь. В целом оператор предлагает шесть новых услуг:

«Онлайн общение. Пакет Premium L» на 90 дней за 120 грн и «Онлайн общение. Пакет Premium XL» на 180 дней за 200 грн — неограниченный объем интернет-трафика при использовании социальных сетей и мессенджеров Facebook, Instagram, X, Viber, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Telegram, Signal. Код для заказа — *244#

«TikTok Безлимит L» на 90 дней за 120 грн и «TikTok Безлимит XL» на 180 дней за 200 грн —безлимитный объем интернет-трафика на TikTok на период действия пакета услуг. Код для заказа — *305#

«Видео+Музыка Безлимит L» на 90 дней за 120 грн и «Видео+Музыка Безлимит XL» на 180 дней за 200 грн — неограниченный объем интернет-трафика на YouTube, YouTube Music, YouTube Kids, Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, Shazam и TuneIn Radio на период действия пакета услуг. Код для заказа — *303#.

Важный нюанс, который умалчивает оператор в пресс-релизе, однако упоминает в полном описании на сайте — безлимит на интернет (по технологии 2G (EDGE), 3G или 4G в зависимости от покрытия) является условным: Первые 30 ГБ предоставляются без ограничения скорости, далее — на скорости до 1 Мбит/сек, без ограничения объема трафика. Это в целом устоявшаяся практика среди операторов, и не только украинских. Да, это так себе утешение, но просто учитывайте эти условия, принимая решение о заказе услуги.

Подробные условия по каждой пакетной услуге — доступны на официальном сайте.

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