lifecell запустил в Одесской области первую автономную базовую станцию на солнечных батареях

В Одесской области тестируют первую энергонезависимую базовую станцию, которая способна работать даже во время блекаутов и обеспечивать связью тысячи украинцев, рассказал в своем Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

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Станцию ​​запустил мобильный оператор lifecell – ее подпитывает 7 фотогальванических панелей Электрические устройства для преобразования части видимых и инфракрасных электромагнитных волн в электрическую энергию с помощью фотоэлектрического эффекта.

Пока станция работает в тестовом режиме, а инженеры следят за результатами и собирают данные для оценки перспектив дальнейшего масштабирования инициативы. Сообщается, что специалисты довольны качеством работы и бесперебойной связью.

Также телекомовцы активно готовятся к предстоящему осенне-зимнему периоду. В Минцифре отмечают, что из 34 тысяч базовых станций более 90% снабжены аккумуляторами, еще около 10% — генераторами. Украинские операторы заменяют свинцовые батареи на литиевые, чтобы при отсутствии света связь сохранялась дольше.

В конце мая Минцифры совместно с Nokia анонсировало запуск пилотного проекта по восстановлению телеком-инфраструктуры, предусматривающего прокладку интернет-сетей на деоккупированных территориях под землей, чтобы обеспечить большую защиту и устойчивость к обстрелам и обесточиваниям. Вскоре он стартует в Херсонской области, а первым тестовым населенным пунктом станет Посад-Покровское. Далее инициативу масштабируют на другие области, пострадавшие от российских обстрелов. Год назад Всемирный банк оценивал убытки украинского телеком-рынка от российской агрессии уже достигли $2,6 млрд.