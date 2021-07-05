«Нема лиха без добра»: Після обвалу конструкції Берестейського шляхопроводу КМДА пообіцяло прибрати колони, які встановлені на проспекті Перемоги





Сьогодні через обвал частини конструкції Берестейського шляхопроводу в Києві патрульні перекрили під ним рух лівою смугою, та попередили, що очікується ускладнення руху проспектом Перемоги у напрямку центральної частини міста.

В КМДА відреагували заявою про обстеження, але серед типових слів пролунала довгоочікувана інформація про те, що на Берестейський шляхопровід чекає масштабна реконструкція, під час якої замінять прогонову будову та нарешті приберуть колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту.

«Фахівці КП «Київавтошляхміст» розпочали обстеження конструкцій шляхопроводу на просп. Перемоги біля станції метро «Берестейська». Найближчим часом на споруді виконають першочергові протиаварійні роботи. За попередньою інформацією, відбулось обсипання захисного шару бетону й частин перильного огородження. У подальшому передбачена масштабна реконструкція. У рамках робіт планують замінити прогонову будову і прибрати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту. Завдяки реконструкції ліквідують звуження, через яке трапляються затори» — повідомив КК «Київавтодор».

Зазначимо, що у грудні 2020 року на відремонтованому рік тому Шулявському мосту впали три опори освітлення, що пошкодили автомобілі та зірвали контактну мережу тролейбусів. На даний момент у Києві триває ремонт відразу 14 шляхопроводів.

За час каденції Віталія Кличка в столиці був побудований скляний пішохідний міст між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою, а зараз активно будуються Подільсько-Воскресенський мостовий перехід та «хвилеподібний» пішохідний міст на острів Оболонський.

Джерело: КМДА