Віталій Кличко показав, як в Києві будують ще один пішохідний міст — цього разу «хвилеподібний» на острів Оболонський [відео]





Напевне, Віталій Кличко хоче запам’ятатися киянам як «мер-мостобудівник». Після скляного пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою (та перед Подільсько-Воскресенським мостом) мер Києва розпочав ще один проект — «хвилеподібний» пішохідний міст на острів Оболонський.

«У столиці триває будівництво ще одного цікавого і гарного об’єкту – пішохідного мосту з Оболонської набережної (в районі гольф-центру) на острів Оболонський. Там вже спорудили фундамент опори на набережній. А саму опору підготували до монтажу. Тривають роботи і зі спорудження однієї із опор в протоці. Наступними в черзі на будівництво – ще одна опора в водоймі та опора на острові», – зазначив Віталій Кличко у дописі до відео.

Він нагадав, що конструкція мосту спиратиметься на 4 опори, дві з яких будуть розташовані в протоці. Ширина пішохідного об’єкту буде 4 метри. Довжина – 164 метри. Міст матиме дуже цікавий архітектурний вигляд, підсвічуватиметься у вечірній і нічний час та буде комфортним для пересування маломобільних груп населення.

Розробники проекту запевняють, що пішохідний міст не заважатиме проходу маломірних суден до затоки Оболонь.

«На мосту та прилеглій території облаштуємо відеоспостереження задля безпеки киян та гостей столиці. Здійснимо також благоустрій на острові. З мінімальним втручанням в природній ландшафт. Облаштуємо там і зону для купання. Щоб у киян було більше комфортних місць для відпочинку», – додав Віталій Кличко.

Також важливо, що новий міст столиця зводить за кошти меценатів.

Джерело: КМДА