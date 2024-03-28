Новости Новости 28.03.2024 в 12:10 comment views icon
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LinkedIn планирует добавить видео в стиле TikTok на свою платформу

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Ігор Шелудченко

Автор новин

LinkedIn планирует добавить в свой функционал просмотр коротких видео, подобно YouTube Shorts.

Эту информацию TechCrunch подтвердила непосредственно сама компания.

LinkedIn присоединится ко многим другим популярным сервисам которые решили составить конкуренцию TikTok — YouTube, Instagram, Snapchat и Netflix.

Новацию впервые заметил директор по стратегии McKinney Остин Нулл. Он опубликовал короткое видео на LinkedIn, демонстрируя новую ленту, которая размещена на панели навигации в новой вкладке «Видео».


Нажав на категорию «Видео», вы попадете в вертикальную ленту, которые можно листать. Можно поставить лайк видео, оставить комментарий или поделиться им с другими.

Позже эту информацию подтвердили и в самой компании.

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Однако в LinkedIn не рассказали, на основе каких алгоритмов подбираются рекомендации пользователям. Видеолента, по замыслу разработчиков, должна повысить охват социальной сети и вовлеченность пользователей.

Вполне возможно, что LinkedIn захочет ее монетизировать в будущем.

Функция находится на ранней стадии тестирования, поэтому большинство людей пока не будут иметь к ней доступа.

Отметим, недавно стало известно, что LinkedIn планирует добавить к своему функционалу игры.

Разработчики хотят взять за ориентир успех Wordle — довольно простой игры, которая за достаточно короткое время стала вирусной и получила огромный успех. Три первые игры на LinkedIn будут называться Queens, Inference и Crossclimb.

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