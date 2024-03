Соревнования сотрудников и компаний: в LinkedIn появятся игры

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn планирует добавить в свой функционал игры.

Это подтверждают в самой компании, сообщает TechCrunch.

Microsoft таким образом планирует увеличить время, которое люди проводят в социальной сети.

Разработчики хотят взять за ориентир успех Wordle — довольно простой игры, которая за достаточно короткое время стала вирусной и получила огромный успех. Три первые игры на LinkedIn будут называться Queens, Inference и Crossclimb.

Первыми будущие новации увидели разработчики, которые начали находить код с соответствующими наработками в LinkedIn. Один из них, Нима Овджи, обратил внимание на функцию ранжирования компаний в рейтинге в зависимости от баллов их сотрудников.

LinkedIn is working on IN-APP GAMES!

There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!

Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw

Nima Owji March 16, 2024