Новости Технологии 18.03.2024 в 12:37 comment views icon

Соревнования сотрудников и компаний: в LinkedIn появятся игры

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn планирует добавить в свой функционал игры.

Это подтверждают в самой компании, сообщает TechCrunch.

Microsoft таким образом планирует увеличить время, которое люди проводят в социальной сети.

Разработчики хотят взять за ориентир успех Wordle — довольно простой игры, которая за достаточно короткое время стала вирусной и получила огромный успех. Три первые игры на LinkedIn будут называться Queens, Inference и Crossclimb.

Соревнования сотрудников и компаний: в LinkedIn появятся игры
Соревнования сотрудников и компаний: в LinkedIn появятся игры
Соревнования сотрудников и компаний: в LinkedIn появятся игры
Соревнования сотрудников и компаний: в LinkedIn появятся игры

Первыми будущие новации увидели разработчики, которые начали находить код с соответствующими наработками в LinkedIn. Один из них, Нима Овджи, обратил внимание на функцию ранжирования компаний в рейтинге в зависимости от баллов их сотрудников.

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Позже эту информацию подтвердил и представитель LinkedIn: компания действительно работает над играми, но точной даты запуска еще нет.

«Мы экспериментируем с добавлением в LinkedIn игр-головоломок, чтобы немного развлечь, углубить коммуникацию и, надеюсь, создать возможность для разговоров», — заявили в пресс-службе LinkedIn.

В компании также добавили, что изображения, которые появились в X (экс-Twitter), не являются последними версиями. И предоставили последние скрины с последними наработками.

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Соревнования сотрудников и компаний: в LinkedIn появятся игры

Владелец LinkedIn, Microsoft — крупный игрок на рынке гейминга. Его бизнес включает Xbox, Activision Blizzard и ZeniMax, который только за прошлый квартал принес доходы $7,1 млрд доходов.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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