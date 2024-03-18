Соревнования сотрудников и компаний: в LinkedIn появятся игры

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn планирует добавить в свой функционал игры.
Это подтверждают в самой компании, сообщает TechCrunch.
Microsoft таким образом планирует увеличить время, которое люди проводят в социальной сети.
Разработчики хотят взять за ориентир успех Wordle — довольно простой игры, которая за достаточно короткое время стала вирусной и получила огромный успех. Три первые игры на LinkedIn будут называться Queens, Inference и Crossclimb.
Первыми будущие новации увидели разработчики, которые начали находить код с соответствующими наработками в LinkedIn. Один из них, Нима Овджи, обратил внимание на функцию ранжирования компаний в рейтинге в зависимости от баллов их сотрудников.
BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!
There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!
Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw
— Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024
Позже эту информацию подтвердил и представитель LinkedIn: компания действительно работает над играми, но точной даты запуска еще нет.
«Мы экспериментируем с добавлением в LinkedIn игр-головоломок, чтобы немного развлечь, углубить коммуникацию и, надеюсь, создать возможность для разговоров», — заявили в пресс-службе LinkedIn.
В компании также добавили, что изображения, которые появились в X (экс-Twitter), не являются последними версиями. И предоставили последние скрины с последними наработками.
Владелец LinkedIn, Microsoft — крупный игрок на рынке гейминга. Его бизнес включает Xbox, Activision Blizzard и ZeniMax, который только за прошлый квартал принес доходы $7,1 млрд доходов.
Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.
Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!