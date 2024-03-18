Соревнования сотрудников и компаний: в LinkedIn появятся игры

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn планирует добавить в свой функционал игры.

Это подтверждают в самой компании, сообщает TechCrunch.

Microsoft таким образом планирует увеличить время, которое люди проводят в социальной сети.

Разработчики хотят взять за ориентир успех Wordle — довольно простой игры, которая за достаточно короткое время стала вирусной и получила огромный успех. Три первые игры на LinkedIn будут называться Queens, Inference и Crossclimb.









Первыми будущие новации увидели разработчики, которые начали находить код с соответствующими наработками в LinkedIn. Один из них, Нима Овджи, обратил внимание на функцию ранжирования компаний в рейтинге в зависимости от баллов их сотрудников.

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BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES! There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees! Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw — Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024

Позже эту информацию подтвердил и представитель LinkedIn: компания действительно работает над играми, но точной даты запуска еще нет.

«Мы экспериментируем с добавлением в LinkedIn игр-головоломок, чтобы немного развлечь, углубить коммуникацию и, надеюсь, создать возможность для разговоров», — заявили в пресс-службе LinkedIn.

В компании также добавили, что изображения, которые появились в X (экс-Twitter), не являются последними версиями. И предоставили последние скрины с последними наработками.

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Владелец LinkedIn, Microsoft — крупный игрок на рынке гейминга. Его бизнес включает Xbox, Activision Blizzard и ZeniMax, который только за прошлый квартал принес доходы $7,1 млрд доходов.

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