Logitech оснастила игровую мышь G502 X оптико-механическими переключателями

Компания Logitech выпустила три мыши G502 X – обновление модели G502, которая, по словам компании, является самой популярной игровой мышью в мире. Новый Logitech G502 X выпускается в трех вариантах: стандартный G502 X, G502 X Lightspeed и G502 X Plus. Впервые в серии доступны черная и белая расцветка манипуляторов.

Различия между тремя мышами не влияют на основные функции. Все они поставляются с новыми оптико-механическими переключателями мыши Logitech, которые объединяют в себе преимущества обоих типов.

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Оптические переключатели обеспечивают быстрое срабатывание, повышенную надежность и длительную эксплуатацию – нет необходимости в физическом замыкании контакта для приведения в действие кнопок.

Тем не менее, Logitech разработала механический триггер, обеспечивающий улучшенную тактильную обратную связь при нажатии кнопки. Компания назвала эти двойніе коммутаторы Lightforce.

Кнопку переключения DPI переработали – она теперь теперь съемная и двусторонняя, чтобы ее можно было использовать с разными вариантами захвата. Колесо прокрутки также было изменено, чтобы сделать его более стабильным и легким.

Новые датчики Hero 25K DPI обеспечивают точность один к одному на субмикронном уровне. Logitech заявляет, что не использует фильтрацию, сглаживание или ускорение датчиков.

Стандартная Logitech G502 X представляет собой проводную версию мыши, а модели Lightspeed и Plus используют специальное беспроводное соединение Logitech Lightspeed для подключения без задержек.

Logitech G502 X Plus оснащена подсветкой Lightsync RGB с восемью настраиваемыми светодиодами. Подсветка может автоматически включаться и выключаться в зависимости от режима использования для экономии запаса заряда.

Беспроводные версии мыши можно заряжать через USB-C или с помощью зарядных ковриков Logitech Powerplay, обеспечивающих беспроводную зарядку мыши во время игры.

Семейство манипуляторов Logitech G502 X уже продается. и это первые мыши G502, представленные как в черном, так и в белом вариантах. Стандартная модель G502 X стоит $79,99, версия Lightspeed – $139,99, а модель Plus – $159,99.

Компания Logitech в последнее время создает необычные для себя устройства:

Источники: Logitech, XDA