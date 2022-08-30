Новости

Logitech разрабатывает аналог Steam Deck – возможна поддержка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming и Steam

Logitech разрабатывает аналог Steam Deck – возможна поддержка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming и Steam

Ранее в этом месяце Logitech объявила, что совместно с Tencent работает над портативным игровым компьютером, который будет поддерживать ряд облачных игровых сервисов, включая NVIDIA GeForce Now и Xbox Cloud Gaming.

Помогаем

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Благодаря Эвану Блассу теперь можно взглянуть на устройство. Известно также, что гаджет должен называться G Gaming Handheld – именно это имя указала компания Logitech на недавно созданном лендинге.

Игровая консоль Logitech видом и компоновкой напоминает Steam Deck или Nintendo Switch Lite. По бока экрана расположены джойстик, клавиши ABXY, кнопка «Домой» и специальная кнопка G.

Курс
Recruitment вечірній
Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Recruitment вечірній

На экране видны кнопки Google Play Store, Xbox, GeForce Now, Steam, Chrome и YouTube. Пиктограммы можно опознать как значки профиля пользователя, сообщений, настроек и питания.

Logitech G Gaming Handheld будет конкурировать не только с портативными консолями, но и со смартфонами, снабженными игровыми контроллерами. В таких условиях конкурентоспособность новинки будет сильно зависеть от цены.

Неизвестно, какая ОС будет работать на устройстве и насколько мощную аппаратную платформу оно получит. Заявленная ориентация на облачные сервисы косвенно говорит о не очень мощном «железе».

Владельцы консолей Xbox теперь могут запускать ПК-игры из Steam через сервис NVIDIA GeForce Now

Источник: Engadget


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить