Logitech разрабатывает аналог Steam Deck – возможна поддержка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming и Steam

Ранее в этом месяце Logitech объявила, что совместно с Tencent работает над портативным игровым компьютером, который будет поддерживать ряд облачных игровых сервисов, включая NVIDIA GeForce Now и Xbox Cloud Gaming.

Благодаря Эвану Блассу теперь можно взглянуть на устройство. Известно также, что гаджет должен называться G Gaming Handheld – именно это имя указала компания Logitech на недавно созданном лендинге.

Logitech, having never had a product leaked before, apparently panicked at the sudden attention and DMCA'ed that gaming handheld. https://t.co/2ddCmFvvOY

— Evan Blass (@evleaks) August 30, 2022