Logitech разрабатывает аналог Steam Deck – возможна поддержка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming и Steam

Ранее в этом месяце Logitech объявила, что совместно с Tencent работает над портативным игровым компьютером, который будет поддерживать ряд облачных игровых сервисов, включая NVIDIA GeForce Now и Xbox Cloud Gaming.

Благодаря Эвану Блассу теперь можно взглянуть на устройство. Известно также, что гаджет должен называться G Gaming Handheld – именно это имя указала компания Logitech на недавно созданном лендинге.

Logitech, having never had a product leaked before, apparently panicked at the sudden attention and DMCA'ed that gaming handheld. https://t.co/2ddCmFvvOY — Evan Blass (@evleaks) August 30, 2022

Игровая консоль Logitech видом и компоновкой напоминает Steam Deck или Nintendo Switch Lite. По бока экрана расположены джойстик, клавиши ABXY, кнопка «Домой» и специальная кнопка G.

Курс Recruitment вечірній Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

На экране видны кнопки Google Play Store, Xbox, GeForce Now, Steam, Chrome и YouTube. Пиктограммы можно опознать как значки профиля пользователя, сообщений, настроек и питания.

Logitech G Gaming Handheld будет конкурировать не только с портативными консолями, но и со смартфонами, снабженными игровыми контроллерами. В таких условиях конкурентоспособность новинки будет сильно зависеть от цены.

Неизвестно, какая ОС будет работать на устройстве и насколько мощную аппаратную платформу оно получит. Заявленная ориентация на облачные сервисы косвенно говорит о не очень мощном «железе».

Источник: Engadget