Logitech "сломала" свои мыши в macOS из-за просроченного сертификата

Logitech "зламала" свої миші у macOS через прострочений сертифікат

Logitech, наверное, не до конца отошла от рождественско-новогодних праздников. Компания сломала работу своих мышей и клавиатур на macOS, потому что забыла продлить сертификат.

Без этого macOS просто не открывала программы. В результате Logi Options Plus и Logitech G Hub перестали работать как следует, и пользователи потеряли доступ к своим настройкам. Первыми проблему заметили пользователи Reddit. Юзерыписали, что прокрутка мыши работает неправильно, дополнительные кнопки не реагируют, а Logi Options Plus после запуска просто зависает в бесконечной загрузке.

Впоследствии компания подтвердила сбой и признала, что пострадал не только Logi Options Plus, но и G Hub — приложение для игровых устройств Logitech G. По данным службы поддержки компании, причиной стал просроченный сертификат, необходимый для работы приложений.

«Мы здесь ошиблись. Это непростительная ошибка. Нам очень жаль за причиненные неудобства», — сказал представитель компании под ником ATXsantucci.

Из-за этого много мышей и клавиатур, в частности серии MX Master и MX Keys, вернулись к стандартным настройкам. Люди потеряли собственные профили, жесты и привязанные кнопки. Вместе с тем проблема не затронула пользователей Windows, потому что только macOS заблокировала программы без действующего Developer ID.

Logitech уже выпустила патч, но есть нюанс: его нужно устанавливать вручную, потому что просроченный сертификат также сломал обновления внутри программ. Для этого компания подготовила инструкцию. Патч доступен для macOS 26 Tahoe, macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma и macOS 13 Ventura. Для более старых версий macOS исправление обещают выпустить «позже».

Источник: The Verge

