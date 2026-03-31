Apple развернула первую бету iOS 26.5 на 7 платформах и готовит Siri к большому камбэку в iOS 27

Apple выпустила первую волну бета-обновлений серии 26.5. Кроме iOS 26.5 beta 1, компания одновременно раскатала iPadOS 26.5, tvOS 26.5, watchOS 26.5, visionOS 26.5, HomePod Software 26.5 и macOS Tahoe 26.5 — все в статусе первой беты. Также ‘появились первые утечки о Siri в iOS 27.





Обновления появились менее чем через неделю после официального релиза поколения 26.4, которое вышло 24 марта. iOS 26.5 beta 1 весит чуть более 8 ГБ на iPhone 17 Pro. Номер сборки — 23F5043g; она заменяет предыдущий 23E246. macOS Tahoe 26.5 получила сборку 25F5042g вместо 25E246; watchOS 26.5 — 23T5541h; visionOS 26.5 — 23O5441g; tvOS 26.5 и HomePod Software 26.5 — 23L5443g.

Цикл тестирования 26.4 включал четыре бета-раунда и релиз-кандидат от 18 марта. Предыдущее поколение 26.4 принесло немало функций, которые Apple заранее не анонсировала: macOS 26.4, в частности, получила функцию Charge Limit — ограничение максимального уровня заряда аккумулятора, восемь новых эмодзи, первое системное предупреждение пользователей о предстоящем прекращении поддержки Rosetta 2, а также возвращение компактного вида вкладок в Safari.

iOS 26.4 выделила 13 улучшений в целом, включая изменения в Apple Music и обновленный опыт работы с клавиатурой. Главная интрига нового цикла — возможные изменения в Siri. Apple анонсировала функции вроде Personal Intelligence еще в 2024 году, но отложила их в 2025-м. В начале 2026 года компания заключила соглашение с Google об использовании моделей Gemini AI для реализации этих функций.

«Некоторые новые функции Siri могут появиться уже в iOS 26.5 и сопутствующих обновлениях», — писал ранее Марк Гурман.

Впрочем, его более свежий прогноз более сдержанный:





«Сейчас все больше указывает на то, что любые существенные изменения цифрового ассистента появятся в июне — в рамках анонсов на WWDC», — говорит он теперь.

Первые обзоры сборок пока не обнаружили ничего примечательного. Публичная бета-версия серии 26.5 пока недоступна — Apple обычно выпускает ее вскоре после версии для разработчиков. Публичные сборки традиционно более стабильные и содержат меньше ошибок. Apple и AppleInsider настоятельно не рекомендуют устанавливать бета-версии на основные устройства из-за риска потери данных — перед любым тестированием следует сделать резервную копию.

Финальный релиз серии x.5 исторически выходит в мае, так что 26.5, вероятнее всего, станет последним значимым обновлением перед WWDC 2026. Конференция откроется 8 июня в Apple Park в Калифорнии, где Apple представит iOS 27 и macOS 27.

Кроме того, отдельные источники уже детализируют, что именно ждет Siri в iOS 27. Согласно отчету Bloomberg, Apple готовит полноценное отдельное приложение Siri, которое автоматически появится на главном экране iPhone после обновления. Марк Гурман описывает его интерфейс так:

«Главный экран приложения будет отображать предыдущие разговоры в виде списка или сетки закругленных прямоугольников с текстовыми превью. Пользователи смогут закреплять любимые чаты, сохранять старые разговоры, искать по всей истории взаимодействий и начинать новые диалоги через заметную кнопку «плюс»».

Вид разговоров будет напоминать ветку в приложении Messages — с пузырьками сообщений и полем для ввода текста. Также будет переключатель между текстовым и голосовым режимами и возможность прикреплять вложения — документы и фотографии для анализа. Интерфейс будет адаптироваться к светлой и темной теме. Для нового Siri это принципиально другой уровень присутствия на устройстве.

Приложения-чатботы стабильно возглавляют топ-чарты App Store и уже входят в число самых популярных программ на iPhone. В iOS 27 Siri получит похожий функционал, но в родном Apple-дизайне и предустановленном виде. Для сравнения: в iOS 26 Apple также добавила новые приложения на главный экран — Preview и Games, — однако ни одно из них не стало массовым хитом.

Источник: 9to5mac