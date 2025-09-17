Looking Glass представляет гололюминесцентные дисплеи HLD: объемное изображение без отслеживания взгляда от $1500

Компания Looking Glass представила новую линейку мониторов на основе технологии Hololuminescent Display (HLD). Производитель уже более десяти лет работает на рынке голографических дисплеев, но считает, что именно HLD способны вывести технологию на качественно новый уровень.

Новые экраны толщиной всего 1 дюйм поддерживают разрешение до 4K и, по словам компании, создают «магические голограммы, которые можно применять где угодно». Идея заключается в том, что HLD смогут легко заменять обычные видеопанели, которые сегодня используются в рекламе, розничной торговле, образовании и других сферах.

По данным Looking Glass, HLD создают «погружную трехмерную сцену для любого контента — без сложности традиционных 3D-процессов». Им не нужны ни технологии отслеживания взгляда (как в Legion 9i), ни специальные очки, что делает просмотр удобным для групп людей. Именно эта особенность может стать ключевой для широкого использования дисплеев в классических системах цифровых вывесок.

Для создателей контента HLD совместимы со стандартными 2D-видеопроцессами. Можно сочетать реальные съемки, анимацию, интерактивные приложения и ИИ-генерацию. На демонстрационной странице HLD How It Works показан рабочий процесс с использованием хромакея, персонажей и Adobe Premiere Pro.

Первые Hololuminescent Display выйдут в четвертом квартале этого года. 16-дюймовая FHD-модель доступна для предзаказа по цене от $1500. В ноябре-декабре компания начнет поставлять 27-дюймовые 4K HLD, а большие 86-дюймовые 4K-модели ожидаются в феврале 2026 года. Цену на самые большие дисплеи Looking Glass еще не объявила. В то же время предыдущие Light Field Displays останутся доступными для команд, которые работают с 3D-исследованиями, индустриальной визуализацией и сложными научными задачами.

Сравнение технологий Looking Glass

характеристика Hololuminescent Displays (HLD) Light Field Displays (LFD) Создание контента Стандартные 2D-процессы Специализированное 3D ПО Сложность настройки От простой до средней, Plug and Play Средняя/высокая, 3D-инструменты Лучший контент Люди, продукты, персонажи CAD-модели, медицинские сканы, карты рельефа, визуализация данных 3D-эффект Фиксированная голографическая сцена с глубинными подсказками Многоракурсная паралакс-визуализация Отслеживание взгляда Нет Нет Лучшее применение Цифровая реклама, ритейл, интерактивные экспозиции R&D, медицина, инженерия, 3D-искусство Доступные размеры 16”, 27”, 86” 6”, 16”, 27”

Выход Hololuminescent Display открывает новые возможности для массового использования голографических технологий. Благодаря более простой настройке, отсутствию специальных очков и поддержке стандартных 2D-процессов, HLD способны выйти за пределы лабораторий и попасть в рекламные, образовательные и коммерческие пространства. Это может стать ключевым шагом для того, чтобы голографические дисплеи перестали быть нишевой технологией и начали применяться в повседневных сферах.

