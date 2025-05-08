Lenovo представила ноутбуки Legion 9i с Core Ultra 9 275HX и 3D-изображением — поддержка Cyberpunk 2077 и 30 известных игр

Кажется, производители стремятся возродить технологию 3D-изображения. Ноутбуки 10 поколения Lenovo Legion 9i предлагают ее поддержку в Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong и многих других играх.

Дисплей с диагональю 18″ имеет разрешение 4K и поддерживает только 2D или 3D. Игровые ноутбуки оснащены видеокартой NVIDIA RTX 5090 и процессором Intel Core Ultra 9 275HX. Максимальные конфигурации имеют до 192 ГБ оперативной памяти и SSD до 8 ТБ. Доступны четыре слота оперативной памяти и четыре слота SSD.

Особый экран

Опциональный 2D/3D дисплей (в характеристиках указан LCD) работает с разрешением 3840 x 2400 и частотой обновления до 240 Гц в 2D-режиме или 1920 x 1200 в 3D. Экран поддерживает частоты обновления 440 Гц при воспроизведении 2D-контента с разрешением 1920 x 1080.

Просмотр 3D-контента на Legion 9i не требует очков, поскольку экран осуществляет отслеживание взгляда и имеет лентикулярный массив линз для воспроизведения 3D. Lenovo утверждает, что Legion 9i предназначен для разработчиков игр, визуальных художников и 3D-специалистов, а также для требовательных геймеров. Программное обеспечение для 3D-контента имеет поддержку 30 игр, среди которых Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong, Forza Horizon 5, Genshin Impact и God of War Ragnarök.

«Lenovo 3D Studio также поддерживает 3D-просмотр для множества форматов видео, изображений и потоковой передачи в вертикальном или горизонтальном расположении», — говорится в пресс-релизе Lenovo.

Характеристики

Дисплей 18″, 4K (3840 x 2400), 16:10, 240 Гц, 3 мс, 100% DCI-P3, 540 нит, HDR 400, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC, TUV 18″ 4K 2D (3840 x 2400), 2K 3D (1920 x 1200), 16:10, 240 Гц 4K, 440 Гц FHD, 3 мс, 100% DCI-P3, 540 нит 2D, 500 нит 3D, HDR 400, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC, TUV Процессор Intel Core Ultra 9 275HX Видеокарта GeForce RTX 5090, 24 ГБ GDDR7, 175 Вт Оперативная память DDR5 5200MT/S: 64 ГБ (2 x 32 ГБ), DDR5 4000MT/S: 192 ГБ (4 x 48 ГБ) SSD PCIe 5 до 1 x 2 ТБ M.2 2280, PCIe 4 до 1 x 2 ТБ M.2 2280, 3x PCIe 4, 1x PCIe 5 Питание До 99,99 Вт-ч, 400 Вт Разъемы Левая сторона: 1 X USB Type A (USB 3.2 Gen 2, Always on USB 5V2A), 1 X RJ45, 2 X Thunderbolt 5 (до 120Gbps, DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0 140W), 1 X Audio Combo Jack Правая сторона: 2 X USB Type A (USB 3.2 Gen 2), 1 X USB Type C® (USB 3.2 Gen 2), 1 X eShutter Button, 1 X SD Card Reader 4.0 Сзади: 1 X DC In, 1 X HDMI 2.1 Беспроводные соединения 2×2 Killer Wi-Fi 7 BE1750x, Bluetooth 5.4 Динамики 6 динамиков (2 dual woofer, 2 tweeter) Камеры 5 MP F2.0, 5 MP F1.6 (3D) Размеры, вес, цвет 403 x 296,5 x 23,9-27,95 мм, 3,5 кг, Carbon Black

Согласно пресс-релизу, новые Lenovo Legion 9i будут доступны с июня 2025 года по ожидаемой начальной цене €4499. Полная информация о ценах будет опубликована позже.

Источники: Lenovo, The Verge