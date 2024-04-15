Adobe Premiere Pro получит генеративные видеоинструменты искусственного интеллекта

Adobe работает над генеративной моделью искусственного интеллекта для работы с видео, которая дополнит семейство Firefly. Эта модель добавит новые инструменты к платформе редактирования видео Premiere Pro.

Эти новые инструменты Firefly позволят пользователям Premiere Pro создавать видео и добавлять или удалять объекты с помощью текстовых подсказок (подобно функции Generative Fill в Photoshop) и расширять продолжительность видеоклипов.

В отличие от многих предыдущих анонсов Adobe, связанных с Firefly, на этот раз дата выпуска не была установлена, даже для бета-версии. Известно лишь, что новые инструменты создания видео должны быть выпущены «в этом году». В то же время Adobe уже продемонстрировала, на что сейчас способна ее видеомодель, показав раннее видеодемо.

Компания рассматривает возможность сделать интеграцию Premiere Pro с моделями ИИ сторонних разработчиков. Пока что речь идет о «раннем исследовании» того, как это может выглядеть «в будущем». По словам Adobe, идея состоит в том, чтобы предоставить пользователям Premiere Pro больше выбора, позволяя им использовать такие модели, как Pika, чтобы расширить снимки, или Sora или Runway AI при создании B-roll для своих проектов. Adobe также говорит, что ее метки учетных данных содержимого могут быть применены к этим созданным клипам, чтобы определить, какие модели ИИ использовались для их создания.

В то же время главным преимуществом Adobe перед конкурентами является создание собственных моделей Firefly в своей экосистеме программного обеспечения, которые уже широко используются творческими профессионалами. Интеграция моделей ИИ сторонних разработчиков позволит расширить доступность инструментов для творческих профессионалов, которые иначе не переходили бы к отдельной специальной программе.

Воркшоп "PR + AI: Рисерч, Креатив, Контент" від Skvot. Навчіться адаптувати потенціал АІ під задачі піарника. Корисні тулзи, яким можна делегувати рутину, генерувати свіжі ідеї для контенту і піар-стратегій. Дізнатись більше

Источник: The Verge