Lucid представила «самый мощный седан в мире» Air Sapphire — под капотом 1200 л.с., разгон до 100 км за 2 секунды

Американская компания Lucid Motors провела презентацию своего нового флагманского электрического седана. Авто, которое получило название Air Sapphire, может похвастаться эффектной «начинкой» и не менее впечатляющей ценой.

Air Sapphire оснащен тремя электрическими двигателями суммарной мощностью 1200 л. Модель также получила усиленный карбоно-керамический тормоз и улучшенное охлаждение для двигателей.

До 100 км/ч автомобиль способен разогнаться менее чем за две секунды, а разгон до 160 км/ч (100 миль/ч) занимает менее 4 секунд. Представители компании Lucid утверждают, что такие характеристики делают Air Sapphire самым мощным седаном в мире вне зависимости от типа двигателя.

Новинка, которая придет на смену версии Air Grand Touring Performance (1050 л.с., разгон до сотни за 2,6 сек), не только превзошла по динамическим характеристикам своего предшественника, но стала достойным конкурентом новому Tesla Model S Plaid. Для сравнения: суммарная пиковая мощность S Plaid составляет 1020 лошадиных сил, разгон до 100 км – за 2 секунды.

Курс Frontend вечірній Отримайте навички та знання в ІТ-сфері, не відриваючись від роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Стоимость модели полностью соответствует ее статусу – за Air Sapphire просят от 249 тысяч долларов США. Цена действительно впечатляет, учитывая тот факт, что комплектация Model S Plaid в США стоит 135,5 тысячи долларов, а Taycan Turbo S от Porsche — 187 400 долларов.

В настоящее время модель доступна только для предварительного заказа, а первые поставки Lucid Air Sapphire Edition начнутся в первом квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Lucid отзовет все 1117 электромобилей Lucid Air 2022 из-за проблем с проводкой.