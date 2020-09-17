ЛУН Місто Air. Нова інтерактивна карта якості повітря Києва





Команда проєкту міських досліджень ЛУН Місто сьогодні анонсувала запуск нового проєкту ЛУН Місто Air — це інтерактивна карта якості повітря у Києві. Тепер кожен охочий може швидко дізнатися, чи повітря за вікном достатньо чисте для прогулянок чи провітрювань приміщень.

Одна з переваг сервісу — він надзвичайно простий у користуванні. Користувачу досить перейти за посиланням, і подивитися на колір позначок: якщо вони зелені — можна не переживати, повітря безпечне; якщо колір зміщується у бік червоного — справи гірші й краще відкласти довгу прогулянку.

Сервіс доступний тільки у вигляді веб-версії, проте інтерфейс адаптовано і для роботи з мобільними пристроями.

Карта дозволяє відстежувати покажчики в реальному часі. Дані зі спеціальних станцій, що розставлені по всьому місту та у передмісті, надходять на сервер, і відразу потрапляють на карту. Станції ЛУН Місто Air вимірюють концентрацію шкідливих наддрібних часточок — PM 1, PM 2,5, PM 10. За даними американських та італійських вчених, висока концентрація цих часточок може погіршувати перебіг Covid-19. Також станції вимірюють температуру та вологість — це допомагає команді точніше визначати якість повітря.

Як розповів Андрій Міма (співзасновник ЛУН та ідеолог проєкту ЛУН Місто Air), зараз на карті близько 50 станцій, та команда працює над збільшенням парку.

«Розробка станцій для карти тривала понад півтора року, ми витратили близько 400 тисяч гривень. Ми працювали спільно з командою з факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ імені Шевченка. Велика робота, але тепер ми знаємо, коли можна відчиняти вікна, а коли ні, коли варто йти на прогулянку з дитиною, а коли краще зачекати». Андрій Міма, співзасновник ЛУН та ідеолог проєкту ЛУН Місто Air

Ще кілька років тому станції для моніторингу були занадто дорогими й використовувалися лише науковцями, розповів В’ячеслав Борецький (доцент, кандидат фізико-математичних наук, ФРЕКС КНУ Шевченка, керівник команди розробки ЛУН Місто Air). Завдяки розвитку технологій команда розробила станції вартістю менш як $50. Основую виступає сенсор, що працює на основі розсіювання лазерного випромінювання, як і в професійних каліброваних сенсорах.

Серед переваг станцій розробники виділяють високу частоту вимірювань, калібрування між собою та з «еталоном», вимірювання на відстані 50 см від стіни будинку — це відповідає стандартам встановлення станцій. Станції захищені від сонячного випромінювання, дощу і водночас мають добру вентиляцію. Корпуси станцій, надруковані на 3D-принтері, завдяки цьому їх легко оновлювати та масштабувати.

Нагадаємо, що раніше міська влада Києва обіцяла запуск муніципальної системи моніторингу повітря за 40 млн грн до кінця року. Що ж поки система так і не з’явилась, але до кінця року ще є трішки часу.