Качество воздуха в Киеве: власти города грозятся запустить в этом году систему мониторинга
Бюджет Киева на 2020 год, вступивший в силу 1 января одновременно с государственным бюджетом, предусматривает выделение 40 млн грн на реализацию проекта муниципальной системы мониторинга атмосферного воздуха.
Напомним, первая такая система была запущена в столице на общественных началах в рамках программы Kyiv Smart City еще в сентябре 2019 года. Сервис работает по адресу air.kyivsmartcity.com (скриншот выше), но ее точность невысока. Новый же проект, признанный на реализацию положений Директивы ЕС 2008/5 и постановление КМУ № 827, масштабнее и должен обеспечить точные данные о качестве воздуха в столице.
Всего в рамках проекта предусмотрено размещение 27 стационарных постов и отдельной мобильной лаборатории.
Что касается оборудования, планируется использовать датчики, способные измерять концентрацию в воздухе микрочастиц PM10 и PM2,5, диоксида серы, оксидов азота (NO2; NO; NOх), оксида углерода, бензола и свинца. На первом этапе установят четыре датчика на левом берегу. В конечном итоге анализаторы воздуха будут установлены во всех десяти районах Киева по указанным ниже адресам:
Оболонский район:
- Пересечение Оболонского проспекта и улицы Маршала Малиновского;
- Пересечение проспектов Степана Бандеры и Оболонского;
- Пересечение улиц Вышгородской и Ярослава Ивашкевича;
- Пересечение улиц Сырецкой и Марко Вовчок.
Голосеевский район:
- Демеевская площадь – в здании Центрального автовокзала;
- Одесская площадь;
- Проспект Академика Глушкова, 4-Е;
- Проспект Науки 22/2.
Дарницкий район:
- Улица Декабристов, 1;
- Улица Евгения Харченко, 23-Б;
- Проспект Петра Григоренко, 25-Б.
Деснянский район:
- Проспект Владимира Маяковского, 49-Б;
- Улица Братиславская, 14.
Днепровский район:
- Улица Каунасская, 12;
- Пересечение проспектов Владимира Маяковского, Романа Шухевича и бульвара Василия Перова.
Печерский район:
- Бессарабская площадь;
- Бульвар Леси Украинский, 29.
Подольский район:
- Пересечение Владимирского и Боричевого спусков;
- Проспект Правды, 64-Г;
Святошинский район:
- Пересечение проспекта Академика Палладина и бульвара Академика Вернадского;
- Проспект Победы, 81;
- Проспект Леся Курбаса, 5.
Соломенский район:
- Севастопольская площадь;
- Корпус № 1 Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;
Шевченковский район:
- Площадь Победы;
- Район станции метро «Дорогожичи»;
- Перекресток улиц Вячеслава Черновола и Сечевых Стрельцов.
Источник: my-obolon.kiev.ua