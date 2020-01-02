Качество воздуха в Киеве: власти города грозятся запустить в этом году систему мониторинга

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Бюджет Киева на 2020 год, вступивший в силу 1 января одновременно с государственным бюджетом, предусматривает выделение 40 млн грн на реализацию проекта муниципальной системы мониторинга атмосферного воздуха.

Напомним, первая такая система была запущена в столице на общественных началах в рамках программы Kyiv Smart City еще в сентябре 2019 года. Сервис работает по адресу air.kyivsmartcity.com (скриншот выше), но ее точность невысока. Новый же проект, признанный на реализацию положений Директивы ЕС 2008/5 и постановление КМУ № 827, масштабнее и должен обеспечить точные данные о качестве воздуха в столице.

Всего в рамках проекта предусмотрено размещение 27 стационарных постов и отдельной мобильной лаборатории.

Что касается оборудования, планируется использовать датчики, способные измерять концентрацию в воздухе микрочастиц PM10 и PM2,5, диоксида серы, оксидов азота (NO2; NO; NOх), оксида углерода, бензола и свинца. На первом этапе установят четыре датчика на левом берегу. В конечном итоге анализаторы воздуха будут установлены во всех десяти районах Киева по указанным ниже адресам:

Оболонский район:

Пересечение Оболонского проспекта и улицы Маршала Малиновского;

Пересечение проспектов Степана Бандеры и Оболонского;

Пересечение улиц Вышгородской и Ярослава Ивашкевича;

Пересечение улиц Сырецкой и Марко Вовчок.

Голосеевский район:

Демеевская площадь – в здании Центрального автовокзала;

Одесская площадь;

Проспект Академика Глушкова, 4-Е;

Проспект Науки 22/2.

Дарницкий район:

Улица Декабристов, 1;

Улица Евгения Харченко, 23-Б;

Проспект Петра Григоренко, 25-Б.

Деснянский район:

Проспект Владимира Маяковского, 49-Б;

Улица Братиславская, 14.

Днепровский район:

Улица Каунасская, 12;

Пересечение проспектов Владимира Маяковского, Романа Шухевича и бульвара Василия Перова.

Печерский район:

Бессарабская площадь;

Бульвар Леси Украинский, 29.

Подольский район:

Пересечение Владимирского и Боричевого спусков;

Проспект Правды, 64-Г;

Святошинский район:

Пересечение проспекта Академика Палладина и бульвара Академика Вернадского;

Проспект Победы, 81;

Проспект Леся Курбаса, 5.

Соломенский район:

Севастопольская площадь;

Корпус № 1 Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;

Шевченковский район:

Площадь Победы;

Район станции метро «Дорогожичи»;

Перекресток улиц Вячеслава Черновола и Сечевых Стрельцов.

Источник: my-obolon.kiev.ua