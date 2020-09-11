Львов покупает 250 электробусов у концерна «Электрон» для масштабного обновления парка общественного транспорта





Вчера во Львове был подписан меморандум о закупке в ближайшие три года 250 электробусов для обновления городского транспорта, 50 единиц закупит город, еще 200 — частные перевозчики. Документ подписали местный концерн «Электрон», Львовский городской совет, ЛКП «Львовэлектротранс» и частный перевозчик «Экопастранс».

«Фактически, ничего такого беспрецедентного нет ни в одном городе Украины. И, честно говоря, я не слышал, чтобы где-то в Европе однократно города выходили на покупку 250 электробусов. Мы приняли решение, что движемся в сторону исключительно экологического транспорта, электротранспорта», — рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Андрей Садовый напомнил, что один электробус производства концерна «Электрон» проходит в городе тестовые испытания. Себестоимость одного километра пути для него составляет 8 грн, при том, что себестоимость для автобуса или троллейбуса — 22-24 грн.

Учитывая, что нужно заменить весь парк машин Львова, особенно это касается частных маршруток, городом было принято решение, что частники закупят 200 электробусов, город закупит еще 50 электробусов. Первый экземпляр в рамках контракта будет выпущен в мае следующего года, при этом «Электрон» взял на себя обязательство выпускать ориентировочно 17 электробусов в месяц.

«За последние несколько лет коммунальные перевозчики существенно обновили подвижной состав за бюджетные средства города. Однако постоянно возникает вопрос — что делать с теми маршрутками, которыми оперируют частные перевозчики? С одной стороны, общество уже требует другого качества, городской совет требует другого качества, но экономика не позволяет им этого сделать. Путем долгих переговоров нашли такой вариант. Просчитав, что электробус в эксплуатации в несколько раз дешевле, чем автобус, они договорились с «Электроном» об эксклюзивных условиях на производство электробуса, адаптированного под нужды города, мы говорим о 10-метровых электробусах с достаточным запасом хода на целый день работы. «Электрон» готов для этого отдельно разработать техническую документацию и сделать очень хорошую цену на электробусы для львовских перевозчиков. Поэтому частные перевозчики готовы купить 200 единиц за несколько лет, то есть обновить практически весь свой подвижной состав. Так же мы хотим и в ЛКП «Львовэлектротранс» закупить, для начала, 50 электробусов. Кроме того Львовский городской совет прорабатывает механизм компенсации процента за лизинг, чтобы частным перевозчикам было легче приобрести электробусы. Мэрия таким образом сможет поддерживать местного производителя, и опять же часть налогов вернуть в бюджет города», — отметил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Андрей Белый.

Отметим, что в начале сентября концерн «Электрон» подписал контракт на поставку Львову 10 новых низкопольных пятисекционных трамваев длиной 30,2 метра. Закупка произойдет в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины» от Европейского инвестиционного банка.

Источник: Львовский городской совет