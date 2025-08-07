Mafia: The Old Country получила 76/100 на Metacritic — сильный сюжет, но "шаблонный геймплей"

Новый приквел Mafia стартовал на Metacritic со средней оценкой 76/100. Критики хвалят игру за сюжет, персонажей и атмосферу, но геймплей называют знакомым до боли.

Одной из самых сильных сторон Mafia: The Old Country назвали сюжет PC Games (90/100) считает удачной идеей путешествие в Сицилию начала 1900-х и знакомство с истоками уважаемой семьи каждому фанату франшизы. Большинство критиков пришли к мнению, что персонажи там — живые, диалоги прописаны тонко, конфликты строятся логично. Игру сравнивают с интерактивным сериалом, который держит напряжение до самого финала DualShockers (80/100) даже назвало его одним из сильнейших претендентов на звание лучшей сюжетной игры 2025 года.

За много недель до релиза стало известно, что приквел отходит от открытого мира в пользу линейности. Многие фанаты были недовольны таким решением, поскольку оно может лишить серии того самого шарма. Однако некоторые журналисты считают, что такая структура уровней работает на пользу: они насыщенные и без пустых моментов. Хотя, например, Wccftech (80/100) не нравится то, что невозможно полностью исследовать Сицилию, но от этого окончательная оценка не слишком пострадала.

«Mafia: The Old Country — достойное возвращение к истокам серии. Несмотря на несколько незначительных недостатков, игра предлагает увлекательную историю, которую действительно стоит пережить. Она также содержит немало фан-сервисных моментов, которые непременно оценят давние поклонники Mafia», — пишет Gamepressure (80/100).

В то же время механики боя и стелса почти не изменились. Даже в положительных рецензиях заметно, что стрельба — такая же: укрытия, короткие перестрелки, базовый ИИ Паркур и конные погони выглядят неплохо, но не вытягивают общую динамику. Тем не менее GameSpot і Screen Rant дали по 60 баллов — говорят, что все выглядит и звучит круто, но играется как что-то из 2010-х. То есть до середины чувствуется «шаблонный геймплей».

Несмотря на это, общее настроение обзоров скорее положительное. The Old Country выглядит стильно, передает дух Сицилии начала XX века, а саундтрек и визуальные детали работают на полную. Некоторые рецензенты говорят, что игра будто возвращает серию на рельсы — без лишних локаций, точек и дополнительных заданий ради статистики.

Напомним, главный герой — Энцо Фавару, молодой парень, который пытается пробиться наверх через семью Торизи — ту самую, с которой и началась криминальная история серии. Все держится на персональных мотивах, внутренних конфликтах и балансе силы в семье. Mafia: The Old Country выйдет 8 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.