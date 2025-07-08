Mafia: The Old Country показали в действии — 9 минут стелса, перестрелок и мафиозной атмосферы

IGN опубликовало 9 минут геймплея Mafia: The Old Country — это первая большая демонстрация с момента анонса. На этот раз в центре внимания миссия из пятой главы игры под названием «Вилла».
По сюжету, главному герою по имени Энцо поручают захватить живьем врага семьи — приказ он получает лично от Дона Сальери. В кат-сцене это выглядит скорее серьезным испытанием для новичка, а в геймплее превращается в полноценную миссию со стелсом и перестрелками.
Перед выездом Энцо собирается в вилле — выбирает снаряжение и получает инструктаж. Игрокам в дальнейшем дают определенную свободу в подходе: хочешь — идешь тихо, хочешь — открываешь огонь. Стелс напоминает Uncharted, а вот перестрелки — типичную боевую систему от третьего лица, но с антуражем начала ХХ века на Сицилии. В кадрах видно, что разработчики акцентируют на визуальной эстетике: виноградники, старые каменные особняки, пыльные дороги и кипарисы.
Еще одна деталь — игра отказывается от открытого мира, вместо этого уходит в сторону линейности. Сеттинг — Сан-Селесте, вымышленный сицилийский городок, еще до событий с Томми или Вито. История обещает раскрыть, как именно зародилась мафиозная структура, которую позже мы видели в США.
Кроме того, технически игру делают на Unreal Engine 5, поэтому мир выглядит детализировано, а оружие и анимации довольно живые. Есть механика износа — ножи тупятся, а оружие может давать сбои.
Несмотря на отсутствие революционных механик, видео дает лучшее представление об игре, которую до того показывали лишь немножко. Hangar 13 делают уверенный шаг назад к классике, чтобы избежать критики, которая сопровождала Mafia 3. Там город Нью-Бордо выглядел атмосферно, но было мало активностей вне основной кампании. К тому же игроки не имели быстрого передвижения, что ухудшало геймплей на фоне рутинных заданий, которые слишком отвлекали от сюжетных миссий.
Релиз запланирован на 8 августа на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Источник: IGN
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