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Новости Игры 23.07.2025 comment views icon

Люди, лошади и паркур. Вышел новый трейлер Mafia: The Old Country, которая все больше напоминает Uncharted

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Люди, лошади и паркур. Вышел новый трейлер Mafia: The Old Country, которая все больше напоминает Uncharted

С каждым трейлером Mafia: The Old Country все больше отдаляется от классической «Мафии» — и все больше напоминает Uncharted.

В новом ролике от Hangar 13 главный герой Энцо Фавару получает наставление под пафосную речь мафиози. В лучших традициях сицилийской атмосферы парень делает все, чтобы после побега с рудников влиться в мафиозную семью. В видео показали часть геймплея: перестрелки из укрытий, стелс, драки на ножах, паркур по крышам и конные погони на Сицилии начала 20 века. И все это под антураж виноградников, старых каменных поместий, пыльных дорог и кипарисов.

Визуал и сцены четко намекают: разработчики вдохновлялись Uncharted и Tomb Raider. К тому же стили игр перекликаются тем, что четвертую «Мафию» сделали линейной — без открытого мира, как в Mafia 3. Разработчики хотят избежать критики, которая сопровождала предыдущую часть. Сетинг города Нью-Бордо был атмосферный, но вне основной кампании не хватало активностей. А впечатления еще больше портились из-за отсутствия быстрого передвижения и скучных заданий. Поэтому авторы хотят исправить ошибки прошлого: больше истории, меньше масштабов.

Сейчас Hangar 13 хочет раскрыть, как зародилась мафиозная структура, которую позже мы видели в США. В предыдущем трейлере нам показали как Энцо поручают захватить живьем врага семьи. Все выглядело серьезным испытанием для новичка, требующим навыков стелса и перестрелок.

Игра выйдет 8 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Источник: Push

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