Mafia: The Old Country получила геймплей и официальную дату релиза — мир будет линейным, а не открытым

Mafia: The Old Country получила трейлер, где показала геймплей — игра отходит от концепции открытого мира. А официальная дата релиза все-таки 8 августа, как говорили в утечках.

Трейлер показывает локации Сицилии начала 20 века, гангстерские противостояния, каторжные колонии и главного героя — Энцо Фавару. По сюжету, его детство прошло в принудительном труде, а дальше — путь к чести в мафиозной семье Торризи. По словам студии 2K, Mafia: The Old Country это «классический фильм о мафии»: здесь есть вендетты, жестокие враги, борьба за территорию, стальные стилеты и обрезы. А игровой процесс происходит на улицах, верхом на лошадях и в старых автомобилях.

В отличие от Mafia 2 или 3, новая игра будет линейной — без открытого мира. Разработчики из Hangar 13 говорят, что хотели сделать «увлекательную историю, не требующую десятков часов». Такой шаг точно существенное отхождение от оригинальных частей, что может не понравиться давним фанатам.

Игра создана на Unreal Engine 5, а персонажи — с помощью MetaHuman. Технологии позволили добавить мелкие мимики, микро эмоции на лице и сделать картинку максимально живой. Разработчики отдельно подчеркивают маленькие детали окружения и атмосферу «классического мафиозного фильма».

Цена — ниже, чем у большинства AAA-игр

Mafia: The Old Country будет стоить ₴1999 за стандартное издание, а Deluxe Edition с бонусами — ₴2499. В Deluxe будут косметика, оружие, саундтрек и цифровой артбук. Также все, кто сделает предварительный заказ, получат бонусный Soldato Pack — набор косметических предметов.

Игра выйдет за месяц до Borderlands 4, еще одной игры от 2K, — 8 августа 2026 года. The Old Country будет поддерживаться на PS5, Xbox Series X|S и ПК, но на PS4 и Xbox One ее не будет. Также на старте она не появится в Game Pass или PlayStation Plus.

Оригинальную франшизу создала Illusion Softworks, позже известная как 2K Czech, а затем ее объединили с Hangar 13. Они анонсировали новую часть в августе прошлого года на Gamescom, а трейлер показали в декабре на The Game Awards. Пока основатель франшизы Даниэль Вавра к новой части не причастен — сейчас он работает в Warhorse Studios над Kingdom Come.

Источник: Game Spot