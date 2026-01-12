Новости Устройства 12.01.2026 comment views icon

Магазин скупает старые игровые ПК на фоне дефицита памяти

Вадим Карпусь

Магазин скуповує старі ігрові ПК на тлі дефіциту пам'яті

В Японии фиксируют заметный дефицит игровых ПК — причем как новых, так и б/у. Об этом открыто заявил ритейлер Sofmap Gaming, который работает в токийском районе Акихабара. Компания опубликовала обращение в X с просьбой к клиентам продавать свои старые компьютеры магазину при покупке новых систем.

В сообщении Sofmap прямо отмечает, что рынок игровых ПК находится в состоянии «серьезного дефицита». Это касается не только новых моделей, но и подержанных систем. Из-за недостатка предложения магазин подчеркивает, что сейчас предлагает высокие цены выкупа и готов приобрести практически любой компьютер — настольные игровые ПК, ноутбуки и даже обычные, неориентированные на игры системы. Исключение составляют лишь интегрированные компьютеры.

Ситуация выглядит системной. Еще в ноябре прошлого года из Акихабары поступали сообщения об ограничении продаж отдельных комплектующих, в частности модулей памяти, SSD и жестких дисков. Больше всего пострадал сегмент DDR5комплекты этой памяти остаются дефицитными и дорогими. Для сравнения, DDR4 все еще легче найти в продаже.

Похожие проблемы затронули и японский рынок видеокарт. По данным локальных источников, старшие модели GeForce раскупают почти сразу после поступления. Наихудшая доступность начинается с уровня GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и выше. Ритейлеры признают, что сроки пополнения запасов сложно прогнозировать, поскольку узкое место находится глубже в цепи поставок. Из-за этого многие магазины уже ввели лимиты на покупку для определенных моделей видеокарт.

