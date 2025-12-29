Магазины ограничивают продажу 16 ГБ RTX 5060 Ti и RX 9060 XT из-за дефицита памяти — одна на руки

Японские магазины начали ограничивать продажи видеокарт из-за дефицита и нестабильных поставок. Как сообщает ITMedia, один из крупных ритейлеров в Японии уже ввел лимиты на покупку графических адаптеров, чтобы распределить остатки между большим количеством покупателей. В магазине также предупредили, что модели с большим объемом памяти становится все сложнее найти, а сроки пополнения запасов пока остаются неопределенными.

Эта ситуация хорошо вписывается в общую картину растущего давления на рынок компонентов в преддверии первого квартала 2026 года. Японские сборщики ПК и продавцы уже несколько месяцев публикуют предупреждения о нестабильных ценах и недостаточной доступности комплектующих, связанные с ограничениями поставок памяти и накопителей. Часть компаний временно остановила прием заказов или ввела ограничения как минимум до начала 2026 года. На этом фоне сохраняется и высокий спрос на комплектующие для ПК, из-за чего некоторые ритейлеры и системные интеграторы уже начали приостанавливать продажи отдельных позиций.

В отчете также отмечается, что в конце года магазины ужесточили лимиты на покупку, а на полках с видеокартами в отдельных торговых точках начали появляться пустые места. В одном из магазинов отдельно обратили внимание на версии с 16 ГБ видеопамяти. По их словам, модели NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ уже сейчас может быть сложно приобрести.

При этом представитель Dospara Akihabara Main Store объяснил ситуацию так:

«Цены на память продолжают резко расти. В то же время нам удалось обеспечить определенный запас, поэтому сейчас мы считаем, что сможем избежать ситуаций, когда клиенты приезжают издалека и не могут собрать полноценный компьютер».

По сравнению с памятью и накопителями рост цен на видеокарты пока менее заметен, но один из продавцов оценил ситуацию жестко:

«Это разница в обращении товара, и это лишь вопрос времени».

Для покупателей ближайшим риском становится не столько цена, сколько выбор. Ритейлеры могут удерживать текущие цены, пока продают старые запасы, но после закупки новых партий на других условиях ценники изменятся. Если дефицит видеокарт с большим объемом видеопамяти сохранится, именно такие модели первыми ощутят нехватку на рынке, что вызовет рост цен из-за дефицита. Так уже было во времена бума майнинга несколько лет назад.

Источник: videocardz