Новости Устройства 29.12.2025 comment views icon

Магазины ограничивают продажу 16 ГБ RTX 5060 Ti и RX 9060 XT из-за дефицита памяти — одна на руки

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Магазини обмежують продаж 16 ГБ RTX 5060 Ti та RX 9600 XT через дефіцит пам’яті — одна на руки

Японские магазины начали ограничивать продажи видеокарт из-за дефицита и нестабильных поставок. Как сообщает ITMedia, один из крупных ритейлеров в Японии уже ввел лимиты на покупку графических адаптеров, чтобы распределить остатки между большим количеством покупателей. В магазине также предупредили, что модели с большим объемом памяти становится все сложнее найти, а сроки пополнения запасов пока остаются неопределенными.

Эта ситуация хорошо вписывается в общую картину растущего давления на рынок компонентов в преддверии первого квартала 2026 года. Японские сборщики ПК и продавцы уже несколько месяцев публикуют предупреждения о нестабильных ценах и недостаточной доступности комплектующих, связанные с ограничениями поставок памяти и накопителей. Часть компаний временно остановила прием заказов или ввела ограничения как минимум до начала 2026 года. На этом фоне сохраняется и высокий спрос на комплектующие для ПК, из-за чего некоторые ритейлеры и системные интеграторы уже начали приостанавливать продажи отдельных позиций.

В отчете также отмечается, что в конце года магазины ужесточили лимиты на покупку, а на полках с видеокартами в отдельных торговых точках начали появляться пустые места. В одном из магазинов отдельно обратили внимание на версии с 16 ГБ видеопамяти. По их словам, модели NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ уже сейчас может быть сложно приобрести.

Магазини обмежують продаж 16 ГБ RTX 5060 Ti та RX 9600 XT через дефіцит пам’яті — одна на руки

При этом представитель Dospara Akihabara Main Store объяснил ситуацию так:

«Цены на память продолжают резко расти. В то же время нам удалось обеспечить определенный запас, поэтому сейчас мы считаем, что сможем избежать ситуаций, когда клиенты приезжают издалека и не могут собрать полноценный компьютер».

По сравнению с памятью и накопителями рост цен на видеокарты пока менее заметен, но один из продавцов оценил ситуацию жестко:

«Это разница в обращении товара, и это лишь вопрос времени».

Для покупателей ближайшим риском становится не столько цена, сколько выбор. Ритейлеры могут удерживать текущие цены, пока продают старые запасы, но после закупки новых партий на других условиях ценники изменятся. Если дефицит видеокарт с большим объемом видеопамяти сохранится, именно такие модели первыми ощутят нехватку на рынке, что вызовет рост цен из-за дефицита. Так уже было во времена бума майнинга несколько лет назад.

Источник: videocardz

Популярные новости

arrow left
arrow right
NVIDIA вернула поддержку PhysX в видеокарты RTX 50
ИИ против геймеров: AMD и NVIDIA сократят производство недорогих видеокарт, Asus "урежет" конфигурации памяти
Два двойных башенных кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 снизили температуру на 35°C — новый мод TrashBench
Intel опять за своё: Core Ultra X7 358H на 15% медленнее Core Ultra 7 265H в предварительном тесте
Китайская видеокарта Fuxi A0 поддерживает трассировку лучей и масштабирование на основе графического IP Imagination DXD
NVIDIA повысила производительность видеокарт в Windows 11 на 50%
Следующие видеокарты AMD Radeon: первая информация с Financial Analyst Day 2025
NVIDIA заменила сломанную видеокарту за $10 000, которую показал ютубер — тем временем в Китае появились нужные запчасти за $25
Настоящий пожар: кабель NVIDIA RTX 5090 сгорел дотла
Ютубер, которому NVIDIA компенсировала RTX 5090 FE, взялся за RTX Pro 6000 — видеокарта за $10 000 ломается под собственным весом при транспортировке
Вместо Corsair DDR5 96 ГБ стоимостью $1000 пользователи получили декоративные модули за $35 — уже два подобных случая
Ветеран Windows тестирует ПК от Amiga 500 до Mac Pro M2 Ultra: за 47 лет производительность выросла "в 200 000 раз"
Пошлина бьет по сборщикам ПК: американцу насчитали $684 за посылку с ретро-деталями на $355
NVIDIA не будет поставлять видеопамять партнерам — это выбьет с рынка небольших производителей видеокарт
Работник выиграл NVIDIA RTX 5060 и уволился — компания решила, что видеокарта принадлежит ей
Дефицит памяти ударил по рынку: продажи материнских упали на 50%, производители ПК оттягивают подорожание
Сказочная удача: американец приобрел ПК с NVIDIA RTX 4070 Ti Super, 64 ГБ DDR5 и Core i9-14900KF за $600
Gigabyte представила материнскую плату AM5 со встроенным 5" дисплеем
Криво это норма: ASUS говорит, что неровный разъем ROG Matrix RTX 5090 является частью дизайна
Samsung сворачивает производство SATA-SSD: эксперты прогнозируют ценовое "давление" на накопители в следующие 18 месяцев
Что будет, если пропустить воду через тепловые трубки процессорного кулера и поставить его на NVIDIA RTX 3070? Получилось неплохо
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить