Magic Leap идет ко дну. Очки дополненной реальности, которые должны были перевернуть рынок, потерпели полное фиаско
В свое время мы часто писали об американском стартапе Magic Leap и его перспективных очках дополненной реальности Magic Leap One, которые должны были совершить революцию в индустрии. В августе 2018 года Magic Leap начала ограниченные продажи комплектов для разработчиков Magic Leap One Creator Edition в США, а журналисты, опробовав новинку, поспешили заявить, что чуда не случилось, а сооснователь Oculus и вовсе назвал гарнитуру Magic Leap «печальным хламом».
С тех пор об успехах Magic Leap, собравшей без малого $3 млрд инвестиций от самых известных фондов и компаний (вроде Google и Alibaba) даже не имея готового продукта, ничего не было слышно. И вот на днях издание The Information сообщило весьма неутешительную новость, что Magic Leap оказалась в достаточно затруднительном положении.
По данным источника, очки Magic Leap One провалились в продажах, причем с большим треском. После открытия предзаказов глава Magic Leap Рони Эйбовиц в записке инвесторам прогнозировал годовой объем выпуска в один миллион экземпляров минимум. Позже планку ожиданий снизили на порядок — до 100 тысяч устройств. В публикации The Information говорится, что за полгода Magic Leap сумела отгрузить всего шесть тысяч устройств.
Сейчас Magic Leap активно ищет деньги на создание второй версии очков, выделяющейся облегченным корпусом, поддержкой 5G, более широким углом обзора и множеством вариантов расцветки. В то же время инсайдеры утверждает, что инженеры столкнулись с «фундаментальными технологическими ограничениями» и потребуются «годы», чтобы разрешить все трудности. С учетом этого куда более вероятным представляется выпуск слегка обновленного варианта с незначительными изменениями.
Издание также пишет, что ситуация в целом весьма печальная. Из-за провала Magic Leap One компания ежемесячно теряет $40-50 млн. Чтобы сократить операционные расходы, стартап прибег к вынужденным мерам, включая сокращения штата. Сколько человек из 1700 сотрудников было уволено, неизвестно, но сообщается, что сокращения затронули различные направления. Также говорится об уходе двух топ-менеджеров — финансового директора Скотт Генри и вице-президент Джон Гаета. Глава Google Сундар Пичаи, входивший в совет директоров Magic Leap, тоже ушел. Впрочем, уход Пичаи из совета Magic Leap может быть связан с тем, что теперь гендиректору Google придется руководить еще и материнским холдингом Alphabet.
В Magic Leap официально заявили, что расследование The Information не соответствует действительности, и в действительности все по-другому. Вот только никаких данных о продажах Magic Leap One производитель не сообщил.
Источник: The Information и The Verge