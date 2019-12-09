Magic Leap идет ко дну. Очки дополненной реальности, которые должны были перевернуть рынок, потерпели полное фиаско





В свое время мы часто писали об американском стартапе Magic Leap и его перспективных очках дополненной реальности Magic Leap One, которые должны были совершить революцию в индустрии. В августе 2018 года Magic Leap начала ограниченные продажи комплектов для разработчиков Magic Leap One Creator Edition в США, а журналисты, опробовав новинку, поспешили заявить, что чуда не случилось, а сооснователь Oculus и вовсе назвал гарнитуру Magic Leap «печальным хламом».

С тех пор об успехах Magic Leap, собравшей без малого $3 млрд инвестиций от самых известных фондов и компаний (вроде Google и Alibaba) даже не имея готового продукта, ничего не было слышно. И вот на днях издание The Information сообщило весьма неутешительную новость, что Magic Leap оказалась в достаточно затруднительном положении.

По данным источника, очки Magic Leap One провалились в продажах, причем с большим треском. После открытия предзаказов глава Magic Leap Рони Эйбовиц в записке инвесторам прогнозировал годовой объем выпуска в один миллион экземпляров минимум. Позже планку ожиданий снизили на порядок — до 100 тысяч устройств. В публикации The Information говорится, что за полгода Magic Leap сумела отгрузить всего шесть тысяч устройств.