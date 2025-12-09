Малоизвестная "семейная" консоль обошла Xbox в продажах на Черную пятницу

Когда-нибудь слышали о Nex Playground? Эта малоизвестная консоль внезапно ворвалась в ТОП-3 по продажам на неделе «Черной пятницы», обойдя Xbox.

По данным Circana от 29 ноября, лидером продаж стала PlayStation 5 с 47% продаж, второе место заняла Nintendo Switch 2 с 24%, а неожиданно на третью позицию вышла Nex Playground (14%). То есть изначально эксклюзивы Xbox не получили ни одной номинации на GOTY, а теперь доля продаж консоли Microsoft была меньше 14%.

Фактически гиганта индустрии обогнала маленькая Android-консоль с ценой до $250, которая вышла в 2023 году. Она оснащена камерой движения, похожей на Kinect, но в компактном кубе 7,6 см. Игровая платформа работает на Play OS с чипом Amlogic A311D2-NOD, 16 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Консоль ориентирована на семейные игры по типу Fruit Ninja, а играть в нее могут до четырех человек одновременно. «Кубик» незаметно набирает популярность, а в этом году даже ненадолго перепрыгнул PS5 на неделей раннее (до 22 ноября).

GamesIndustry.biz процитировало журналиста Роба Фейхи, который назвал Nex Playground «удачным шагом в нише, которую рынок упустил». По его мнению, компания взяла главную идею Nintendo и правильно ее развила.

«Настоящая гениальность Nex Playground в том, что он берет одну из базовых идей Nintendo — создавать дешевые, доступные и надежные устройства на устаревшем «железе» с философией скорее игрушечного производителя, чем техногиганта. И использует ее, чтобы закрепиться в сегменте рынка, который другие платформы либо покинули, либо просто забыли», — считает журналист.

Тем временем PS5 захватила почти половину рынка США во время «Черной пятницы» благодаря агрессивным скидкам. Nintendo Switch 2 стабильно удерживает свою долю рынка и остается второй «домашней» консолью сезона. И получается, что Xbox вытесняют не только PS5 и Switch 2, но и новый «семейный» игрок.

Если смотреть не только на американский рынок, то ситуация стандартная. В Великобритании во время недели Черной пятницы PS5 забрала 62% рынка. Switch 2 удержал 23%, а Xbox Series XS — лишь 10%. В этот период стандартная PS5 подешевела на 21%, цифровая сразу на 34%.

Еще год назад Nex Playground продавалась мизерными партиями, например, в США за весь 2023-й было лишь около 5 тысяч. Но с начала 2024-го до конца ноября консоль разошлась более чем 100 тысяч копий. Как оценил пользователь на InstallBase, на одной лишь неделе «Черной пятницы» Nex могла могла продать еще 200 тысяч устройств. Если такая динамика сохранится, консоль закрепится в семейном сегменте, где подвижные игры с камерой имеют свой отдельный фан-сектор.

Это все немного ломает привычную картину праздничных продаж. Ранее стандартным порядком было PS → Nintendo → Xbox. Теперь в списке появился новый игрок, который не конкурирует по графике, Game Pass или FPS в шутерах, но он захватывает внимание детей и родителей. На сегодня малоизвестную Nex Playground не назовешь «новым гигантом», но ее растущие продажи интригующая тенденция.

Источник: The Gamer, VGC