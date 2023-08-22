Новости Устройства 22.08.2023 в 12:13

Microsoft «убила» Kinect. Да, снова!

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft «убила» Kinect. Да, снова!

Microsoft во второй раз прекратила производство Kinect — конверсионного девайса еще со времен Xbox 360 (2010 год). В свое время эта система камер для распознавания движения и звуков напугала постоянной слежкой и прослушиванием помещения.

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Microsoft «убила» Kinect. Да, снова!

Впервые Kinect «убили» в 2017, однако в 2019-м устройство возродилось, как Azure Kinect Developer Kit. Теперь Microsoft сообщила, что устройство «передается в партнерскую экосистему». Это означает, что компания прекращает производство Kinect, остатки Azure Kinect Developer Kit еще можно будет приобрести до конца октября.

Microsoft «убила» Kinect. Да, снова!

Возможно технологиями заинтересуется кто-то другой, речь о камерах глубины и отслеживания движений. Основным партнером станет Orbbec, который производит похожий продукт под названием Femto Bolt.
Microsoft «убила» Kinect. Да, снова!

 

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