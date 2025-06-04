Nintendo Switch 2 за год перебьет по продажам все портативные игровые ПК вместе взятые, — прогноз Ampere

Новая консоль Nintendo Switch 2 побьет рекорд продаж уже в первый год, считают аналитики из Ampere Analysis.

Релиз портативной консоли состоится уже завтра, 5 июня. Аналитики ожидают, что до конца 2025 года продадут 15 млн единиц Switch 2. Число больше общих продаж всех портативных ПК для игр, таких как Steam Deck, Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go. Да и сама Nintendo ожидает огромные продажи, если за несколько дней до релиза отправила продавцам фирменные таблички, что Switch 2 распродали.

Другими словами прогнозируют, что всего за год Switch 2 обгонит весь сегмент портативных ПК. По данным Ampere, Switch уже сейчас присутствует у большой доли игроков: 56% пользователей Steam Deck также имеют Switch. В то же время лишь 1,3% владельцев Switch считают Steam Deck своей основной платформой.

Leading analyst firm Ampere says more Switch 2 consoles will be sold this year than the PC gaming handheld landscape has sold in its entirety. It says that while 56% of Steam Deck owners use a Switch, only 1.3% of Switch owners consider Steam Deck to be their primary console. — The Game Business (@thegamebusiness) June 4, 2025

Не секрет, что нынешняя Nintendo Switch для большинства — это вторая консоль, а не основная. Зато Switch 2 имеет все шансы сменить вырваться на «первые ряды». Все благодаря ожидаемой поддержке игр уровня AAA и железу, что по производительности близко к Xbox Series S. По меньшей мере, это касается таких игр, как Cyberpunk 2077, которая уже демонстрировалась на Switch 2. Если все действительно будет так, как обещают, то Nintendo претендует на серьезную конкуренцию с PlayStation и Xbox — но в своем гибридном формате.

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Конечно, что Nintendo Switch 2 не остановит сегмент портативных ПК. Он начал бурно расти после выхода Steam Deck, поэтому логично, что на этом все не остановится. В 2025 году ожидается портативка от Xbox, которой может стать Asus ROG Ally.

Источник: Tech4Gamers