Nintendo Switch 2 за год перебьет по продажам все портативные игровые ПК вместе взятые, — прогноз Ampere

Новая консоль Nintendo Switch 2 побьет рекорд продаж уже в первый год, считают аналитики из Ampere Analysis.

Релиз портативной консоли состоится уже завтра, 5 июня. Аналитики ожидают, что до конца 2025 года продадут 15 млн единиц Switch 2. Число больше общих продаж всех портативных ПК для игр, таких как Steam Deck, Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go. Да и сама Nintendo ожидает огромные продажи, если за несколько дней до релиза отправила продавцам фирменные таблички, что Switch 2 распродали.

Другими словами прогнозируют, что всего за год Switch 2 обгонит весь сегмент портативных ПК. По данным Ampere, Switch уже сейчас присутствует у большой доли игроков: 56% пользователей Steam Deck также имеют Switch. В то же время лишь 1,3% владельцев Switch считают Steam Deck своей основной платформой.

Leading analyst firm Ampere says more Switch 2 consoles will be sold this year than the PC gaming handheld landscape has sold in its entirety. It says that while 56% of Steam Deck owners use a Switch, only 1.3% of Switch owners consider Steam Deck to be their primary console.

