Маски, мобильная регистрация и дистанция. Госавиаслужба представила правила работы авиакомпаний и аэропортов после возобновления рейсов

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С сегодняшнего дня, 5 июня, Украина после двухмесячного перерыва открывает внутреннее авиасообщение. Вчера Госавиаслужба Украины опубликовала методические указания по работе аэропортов и авиакомпаний после возобновления рейсов для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Они изложены в решении о безопасности полетов №2020-05 (.pdf), которое вступило в силу со 2 июня и, как и предполагалось, этот документ фактически имплементирует в Украине правила Европейского агентства по безопасности авиации (EASA) COVID-19 Aviation Health Safety Protocol.

Самое главное — в представленных методических указаниях нет жестких требований ограничивать число мест в самолетах при продаже билетов и рассаживать пассажиров в самолетах так, чтобы между ними была дистанция. В то же время рекомендуется поступать так, если это позволяет загрузка и балансировка самолета. Ниже списком приводим ключевые тезисы из новых правил:

Передвижения по аэропорту и доступ к терминалу максимально ограничен: вход разрешен только пассажирам (без признаков заболевания) и обслуживающему персоналу.

В терминале во время посадки на рейс и непосредственно на борту самолета пассажиры должны носить защитную маску; персонал, кроме масок, должен еще носить и защитные перчатки.

Операторы аэропортов должны обеспечить возможность покупки маски, а авиакомпании — необходимый запас средств защиты на борту.

Дистанция 1,5 метра во время прохождения всех процедур должна соблюдаться при прохождении всех обязательных этапов посадки, включая паспортный и таможенный контроль. Также предусмотрено усиление гигиенических процедур и частоты проведения уборок.

Операторам аэропортов предписано принять меры для предотвращения очередей в местах с высокой концентрацией пассажиров, а также ввести электронные альтернативы обычных процедур — мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Число автобусов, использующихся для доставки пассажиров к самолету, должно быть увеличено для обеспечения достаточной дистанции. При посадке пешком или через телетрап пассажиров запускать от последнего ряда к первому.

Рекомендуется проводить температурный скрининг всем пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал.

Источник: Госавиаслужба Украины