Украина открывает авиасообщение. С 5-го июня внутреннее, а с 15-го — международное

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С этой пятницы, 5 июня, Украина после двухмесячного перерыва открывает внутреннее авиасообщение, а с 15 июня, как и ожидалось, — возобновятся международные авиарейсы (с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины). Соответствующее решение с очередным смягчением карантинных ограничений принял Кабинет министр ов Украины на сегодняшнем заседании.

Вместе с возобновлением авиасообщения Кабмин снял еще несколько ограничений, разрешив следующее:

с 5 июня заведения общественного питания могут принимать посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

с 5 июня лицам старше 60 лет можно больше не соблюдать самоизоляцию;

проведения религиозных мероприятий в помещении при условии соблюдения дистанции (не более 1 человека на 5 м²);

проведения аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Отдельно оговаривается, что осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Так называемый «адаптивный» карантин, который ввели до 25 июня, сохраняется. То есть, новые смягчения вступят в силу только в тех регионах, где этому способствует эпидемиологическая обстановка, а в случае обострения ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены.

Говоря о международном авиасообщении, пока официально подтверждена только Турция — с 1 июля она откроет свои границы для иностранных туристов, а также восстановит регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль