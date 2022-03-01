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Mastercard розпочав блокування російських банків, Visa також готується до відключення росії

Mastercard розпочав блокування російських банків, Visa також готується до відключення росії

Mastercard розпочав блокування російських банків, Visa також готується до відключення росії

Гендиректор Mastercard Майкл Мібах заявив про блокування кількох фінансових установ росії у своїй платіжній системі. Це було зроблено через санкційні розпорядження після вторгнення російських військових в Україну.

«Ми також працюємо з нашими партнерами над направленням гуманітарної допомоги. Сьогодні (28 лютого) ми оголосили про пожертвування у розмірі $2 млн Червоному Хресту, організації  «Врятуйте дітей» та нашому фонду допомоги співробітникам».
Майкл Мібах

Керівник платіжної системи заявив і про кіберзагрози для Mastercard, додавши, що фахівці працюють з урядами та партнерами по всьому світу, щоб забезпечити стабільність та відмовостійкість своїх систем.

Інший платіжний оператор – Visa – повідомив про виділення $2 млн для гуманітарної допомоги народу України та $1 млн для фондів реагування в Україні ЮНІСЕФ та Червоного Хреста.

Крім цих зусиль, Visa вживає заходів для введення блокування фінансових установ росії.


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