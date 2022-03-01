Mastercard розпочав блокування російських банків, Visa також готується до відключення росії

Гендиректор Mastercard Майкл Мібах заявив про блокування кількох фінансових установ росії у своїй платіжній системі. Це було зроблено через санкційні розпорядження після вторгнення російських військових в Україну.

«Ми також працюємо з нашими партнерами над направленням гуманітарної допомоги. Сьогодні (28 лютого) ми оголосили про пожертвування у розмірі $2 млн Червоному Хресту, організації «Врятуйте дітей» та нашому фонду допомоги співробітникам».

Майкл Мібах

Керівник платіжної системи заявив і про кіберзагрози для Mastercard, додавши, що фахівці працюють з урядами та партнерами по всьому світу, щоб забезпечити стабільність та відмовостійкість своїх систем.

Інший платіжний оператор – Visa – повідомив про виділення $2 млн для гуманітарної допомоги народу України та $1 млн для фондів реагування в Україні ЮНІСЕФ та Червоного Хреста.

Крім цих зусиль, Visa вживає заходів для введення блокування фінансових установ росії.