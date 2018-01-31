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Mazda обещает ДВС, который сделает бензиновые автомобили столь же экологически чистыми, как электромобили
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Mazda обещает ДВС, который сделает бензиновые автомобили столь же экологически чистыми, как электромобили

Mazda обещает ДВС, который сделает бензиновые автомобили столь же экологически чистыми, как электромобили

Японский автопроизводитель Mazda уже работает над следующей моделью эффективного двигателя линейки Skyactiv-X, который, как считают японцы, позволит сделать бензиновые автомобили столь же экологически чистыми, сколь и электромобили. Сразу оговорим, что в своей оценке производитель учитывает выбросы CO₂, возникающие при выработке электроэнергии традиционными электростанциями. При этом для бензинового двигателя тоже используется комплексный подход, учитывающий загрязнение атмосферы на протяжении всего цикла — от добычи органического топлива до сжигания бензина двигателем машины.

Прежде всего отметим, что оговариваемый двигатель – Skyactiv-3 – это модель, которая придет после разрабатываемого сейчас Skyactiv-X, сочетающей высокую эффективность дизельных двигателей с более низким уровнем выбросов бензиновых моделей. Отличительной особенностью двигателя Skyactiv-X является более высокая по сравнению с обычными моторами степень сжатия топливовоздушной смеси и использование технологии искрового зажигания (SCCI). Это позволяет сжигать больше газов и генерировать на 30% больше мощности при аналогичном уровне расхода топлива.

Теперь к сути. Производитель рассчитывает повысить КПД Skyactiv-3 до 56%, что близко к максимальному теоретическому КПД газотурбинного двигателя. В случае успеха, уровень выбросов CO₂ снизится на четверть, что поставит Skyactiv-3 в один ряд с электромоторами по суммарному объему выбросов. Пока неясно, каким именно образом Mazda собирается достичь этого фантастического показателя.

Вместе с тем, едва ли такое сравнение можно считать корректным, учитывая нынешние тенденции на мировом рынке энергетики со стабильным и уверенным ростом доли ВИЭ в общей структуре генерации. Для Франции, где 90% потребляемой электроэнергии приходится на источники без выбросов CO₂ такое сравнение точно не подходит. С другой стороны, производство и утилизация тех же солнечных батарей сопровождается большими выбросами CO₂, так что сделать точную оценку трудно. Более того, Mazda Skyactiv-X не выйдут на рынок раньше весны 2019 года, то есть, новые Skyactive-3 можно ждать только в начале-середине 2020-х годов. И к тому моменту мощности возобновляемой энергетики достигнут новых вершин, а электромобили станут доступнее и еще выносливее.

Но очевидно, что автомобили с ДВС еще долго будут оставаться в игре, а Mazda – один из немногих производителей, пытающихся их улучшить. И это достойно похвалы.

Источник: Engadget

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