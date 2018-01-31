Mazda обещает ДВС, который сделает бензиновые автомобили столь же экологически чистыми, как электромобили

Японский автопроизводитель Mazda уже работает над следующей моделью эффективного двигателя линейки Skyactiv-X, который, как считают японцы, позволит сделать бензиновые автомобили столь же экологически чистыми, сколь и электромобили. Сразу оговорим, что в своей оценке производитель учитывает выбросы CO₂, возникающие при выработке электроэнергии традиционными электростанциями. При этом для бензинового двигателя тоже используется комплексный подход, учитывающий загрязнение атмосферы на протяжении всего цикла — от добычи органического топлива до сжигания бензина двигателем машины.

Прежде всего отметим, что оговариваемый двигатель – Skyactiv-3 – это модель, которая придет после разрабатываемого сейчас Skyactiv-X, сочетающей высокую эффективность дизельных двигателей с более низким уровнем выбросов бензиновых моделей. Отличительной особенностью двигателя Skyactiv-X является более высокая по сравнению с обычными моторами степень сжатия топливовоздушной смеси и использование технологии искрового зажигания (SCCI). Это позволяет сжигать больше газов и генерировать на 30% больше мощности при аналогичном уровне расхода топлива.

Теперь к сути. Производитель рассчитывает повысить КПД Skyactiv-3 до 56%, что близко к максимальному теоретическому КПД газотурбинного двигателя. В случае успеха, уровень выбросов CO₂ снизится на четверть, что поставит Skyactiv-3 в один ряд с электромоторами по суммарному объему выбросов. Пока неясно, каким именно образом Mazda собирается достичь этого фантастического показателя.

Вместе с тем, едва ли такое сравнение можно считать корректным, учитывая нынешние тенденции на мировом рынке энергетики со стабильным и уверенным ростом доли ВИЭ в общей структуре генерации. Для Франции, где 90% потребляемой электроэнергии приходится на источники без выбросов CO₂ такое сравнение точно не подходит. С другой стороны, производство и утилизация тех же солнечных батарей сопровождается большими выбросами CO₂, так что сделать точную оценку трудно. Более того, Mazda Skyactiv-X не выйдут на рынок раньше весны 2019 года, то есть, новые Skyactive-3 можно ждать только в начале-середине 2020-х годов. И к тому моменту мощности возобновляемой энергетики достигнут новых вершин, а электромобили станут доступнее и еще выносливее.

Но очевидно, что автомобили с ДВС еще долго будут оставаться в игре, а Mazda – один из немногих производителей, пытающихся их улучшить. И это достойно похвалы.

Источник: Engadget