Медиаплеер Plex запустил бета-версию функции объединения популярных потоковых сервисов в один

Создатели медиасервера Plex рассказали о новой функции, которая позволит пользователям экономить время для поиска контента на разных стриминговых сервисах. По словам разработчиков, большинству абонентов неудобно постоянно переключаться, а 44% зрителей говорят, что вообще ничего не могут найти для просмотра. Эту проблему решили исправить в новой функции Discover. Она проводит поиск в собственном каталоге бесплатных фильмов и телепередач, а также на Netflix, Disney+, HBO Max и личных медиатеках пользователя.

Для примера, если зрители хотят посмотреть фильм с Райаном Рейнольдсом на Netflix, им предложат пару фильмов, в том числе «Красное уведомление». Но Discover найдет и другие фильмы с актером, в том числе «Персонаж» на Disney+.

При входе в Plex, который доступен на приставках Roku, Apple TV+, Android TV, Amazon Fire Tv, устройствах iOS и Android, смарт-телевизорах, игровых консолях и веб-приложениях, пользователи смогут настроить предпочтения и доступ к потоковым сервисам. Прямо в приложении доступны трейлеры и рекомендации по уже просмотренным фильмам и ключевые слова для поиска актеров и режиссеров. Дополнительно зрители могут добавить «список наблюдений», отслеживая ближайшие премьеры.

Сервис Plex бесплатный, в том числе более 50 тыс фильмов и 250 каналов из внутреннего каталога. Подключение сторонних стриминговых сервисов происходит по тарифам самих сервисов. Функция Discover уже доступна в бета-тестировании и подключиться к ней может любой желающий.