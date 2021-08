Рецензия на фильм «Персонаж» / Free Guy

«Персонаж» (Free Guy) – один из невезучих фильмов, премьера которого неоднократно переносилась из-за пандемии. Ситуация была настолько неопределенной, что киностудия 20th Century Studios даже исключала картину из расписания релизов. К счастью, премьера долгожданного комедийного боевика все же состоялась. Поэтому, начиная с этой недели, на больших экранах уже можно посмотреть на Райана Рейнольдса, который с нуля открывает для себя все возможности, доступные игрокам видеоигр.

«Персонаж» / Free Guy Жанр боевик, фантастика, комедия

Режиссер Шон Леви

В ролях Райан Рейнольдс (Гай), Джоди Комер (Милли), Джо Кири (Кейс), Тайка Вайтити (Антуан), Уткарш Амбудкар (Маузер), Лил Релл (Бадди) и др.

Студии 20th Century Studios, 21 Laps Entertainment, Berlanti Productions

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Главный герой по имени Парень (Guy в исполнении Райана Рейнольдса) работает в крупном банке, который без конца грабят бандиты. В других точках города дела обстоят примерно так же, а то и хуже. На улицах происходят перестрелки и мощные взрывы, мимо пробегают вооруженные люди, которые угоняют автомобили, сбивая пешеходов, а над их головами вертолеты теряют управление и врезаются в небоскребы. Парня это ничуть не смущает, он всегда просыпается с улыбкой и выполняет однообразные действия, не обращая внимания на то, что каждый день становится копией предыдущего. Дело в том, что Парень – это неигровой персонаж (NPC) в видеоигре с открытым миром, о чем он пока не догадывается. Но когда герой влюбится в аватара и попытается стать полноценным игроком, это повлияет не только на его вселенную, но также на разработчиков из реальности.

Основные действия фильма происходят в Свободном Городе (Free City) – виртуальном мире, напоминающем смесь GTA Online и Fortnite с реалистичной графикой. Это отличная основа для экшн-комедии, в которой возможны абсолютно любые боевые сцены. Герои, находясь внутри игры, улучшают навыки и повышают уровень, а в случае неудачи начинают все заново.

В команде создателей «Персонажа» режиссер Шон Леви, работавший над серией фильмов «Ночь в музее» (Night at the Museum), а также сценарист Зак Пенн, известный по проекту «Первому игроку приготовиться» (Ready Player One). Они превращают фильм в легкое, забавное и местами романтичное приключение, которое увлекает своим несерьезным настроением. Это как раз то, что хочется увидеть в летнем прокате, где можно выбрать для себя наиболее развлекательное зрелище, напрочь лишенное тягостных тем.

Конечно, весь успех «Персонажа» держится на актерском обаянии Райана Рейнольдса (выступившего также в качестве продюсера ленты). Его умение иронизировать над своими образами, а также изображать хороших героев, идущих в безграничный отрыв – это действительно удачная комедийная база, которую дополняют насыщенными красками и намеренно наивными диалогами.

Возможно, не все шутки покажутся невероятно смешными (но все же они намного удачнее и невиннее сценария Hitman’s Wife’s Bodyguard). Зато от фильма получаешь почти то, что ждешь после просмотра многочисленных трейлеров и промо. То есть путь прокачки положительного персонажа, который открывает для себя новые навыки, влюбляется в другого игрока и меняет правила своего мира, оставаясь верным коронной фразе «Don’t have a good day, have a great day» (которая, к слову, отлично звучит в украинской адаптации).

Вместе с Райаном Рейнольдсом в Free Guy снялись Джо Кири (известный по роли в Stranger Things) и Тайка Вайтити (режиссер What We Do in the Shadows; Thor: Ragnarok), который согласился на второстепенную роль беспринципного владельца игровой компании. Вайтити знаменит своим комичным экспромтом, но именно его реплики теряются в переводе, поэтому экспрессивный персонаж получается не таким смешным, как хотелось бы.

Также в основном актерском составе Free Guy есть Джоди Комер (стала популярной после сериала Killing Eve), которой досталась двойная роль. Комер играет разработчицу из реального мира, а также аватара со скрытыми мотивами в прохождении игры.

И это еще не все. Ранее сообщалось, что в фильме в коротких эпизодах появятся популярные стримеры Ninja, Jacksepticeye, LazarBeam, Pokimane и DanTDM. Однако самые интересные камео создатели предусмотрительно оставили в секрете, приготовив зрителям небольшие, но очень запоминающиеся сюрпризы (которые возможны благодаря тому, что 20th Century Studios стала частью компании Disney).

Словом, Free Guy – это комбинация видеоигры и реального мира, которая становится забавной благодаря харизме Райана Рейнольдса. У создателей получается развлекательный комедийный боевик с разнообразными отсылками, в котором также есть романтическая линия. Из-за нее на экране порой становится меньше экшена, но в целом фильм оправдывает ожидания.