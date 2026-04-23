Премьере — быть: Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер поедут в Канны с новым триллером

Фильм Джеймса Грея «Бумажный тигр» (»Paper Tiger») со Скарлетт Йоханссон, Адамом Драйвером и Майлзом Теллером будет соревноваться в Каннах — права для Северной Америки купила Neon. После недель повышенного напряжения следующий ожидаемый фильм Джеймса Грея «Paper Tiger» вошел в гонку за «Золотую пальмовую ветвь».





Как стало известно Variety, мрачный криминальный триллер с участием Адама Драйвера, Скарлетт Йоханссон и Майлза Теллера выйдет в мировую премьеру в основном конкурсе, а права для Северной Америки приобрела компания Neon. «Paper Tiger» рассказывает о двух братьях, которые стремятся осуществить американскую мечту, но оказываются «втянутыми в схему, которая оказывается слишком хорошей, чтобы быть правдой».

Продюсерами выступили Родриго Тейшейра под лейблом RT Features и Энтони Катагас для AK Productions вместе с Джеймсом Греем, Рафаэллой Леоне, Гэри Фаркасом, Марко Перего, Карло Салемом и Андреа Бакко. Исполнительные продюсеры — Ли Брода, Джефф Райс, Риккардо Маддалоссо и Эмили Салвесон. Французский дистрибьютор — SND. Синопсис фильма:

«Пытаясь проложить себе путь во все более опасном мире коррупции и насилия, они обнаруживают, что их вместе с семьей безжалостно терроризирует российская «Мафия». Их связь начинает рваться, а предательство — когда-то абсолютно немыслимое — теперь становится вполне возможным».

Грей — давний любимец Канн, особенно почитаемый во Франции. В течение многих лет он привозил на Круазет пять фильмов — «Armageddon Time», «The Immigrant», «Two Lovers», «We Own the Night» и «The Yards», — а в 2009 году также входил в жюри фестиваля, которое возглавляла Изабель Юппер.





«Это лучший его фильм», — говорит о Грее Родриго Тейшейра.

Его фильмы выходили под эгидой самых разных американских дистрибьюторов — от Miramax («The Yards») и Sony Pictures Classics («We Own the Night», «Two Lovers») до Magnolia Pictures («The Immigrant»), Amazon Studios («The Lost City of Z»), 20th Century Fox («Ad Astra») и Focus Features («Armageddon Time»).

«Это история любви между двумя братьями — вот и весь фильм. Джеймс использовал ситуацию — триллер, полицейскую ситуацию — чтобы создать драму вокруг этих двух братьев», — рассказал Тершейра.

«Paper Tiger» широко ожидался в программе, когда президент Канн Тьерри Фремо 9 апреля объявил официальную селекцию, однако в первоначальный список не попал. Фремо сообщил Variety, что надеется на включение фильма на более позднем этапе, назвав его «замечательной картиной, очень джеймсгреевской, очень инди».

«Это Джеймс Грей, который никогда не переставал быть собой», — сказал Фремо, отметив, что проект «был сложен в составлении» и что «остаются определенные контрактные вопросы для решения». Он добавил: «Надеюсь, их вскоре урегулируют и мы сможем объявить о фильме».

Грей станет одним из двух американских кинематографистов, которые будут соревноваться на нынешнем фестивале, — наряду с фильмом «The Man I Love» с Рами Малеком в главной роли. Съемки снова объединили Йоханссон и Драйвера после «Истории брака» 2019 года, за которую оба получили номинации на премию «Оскар».

«Это смесь трех фильмов: «We Own the Night», «Armageddon Time» и «Two Lovers»», — добавляет Тейшейра.

Соглашение по «Paper Tiger» закрепляет мощное присутствие Neon на Круазете в этом году. С «Paper Tiger» Neon представляет уже шесть претендентов на «Золотую пальмовую ветвь», включая «The Unknown» Артура Гараи, «Fjord» Кристиана Мунджу, «All of a Sudden» Рюсуке Хамагути, «Sheep in the Box» Хирокадзу Коре-эды и «Hope» На Хон-джина — корейским жанровым фильмом с участием Хван Чон-мина, Хойон, Алисии Викандер и Майкла Фассбендера. Дистрибьюторская компания уже имеет блестящий послужной список в Каннах — она поддержала шестерых победителей «Золотой пальмовой ветви» подряд.

Источник: Variety