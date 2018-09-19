Meizu X8 — первый смартфон компании с «монобровью»

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Компания Meizu представила сегодня в Китае несколько новых смартфонов. В этой новости речь пойдет о модели Meizu X8.

Начнем с того, что Meizu X8 — это первый смартфон производителя с вырезом в экране и второй после Meizu 16X на SoC Snapdragon 710. Можно было бы назвать Meizu X8 более доступной альтернативой Meizu 16X, если бы они не были настолько разными устройствами. И тут речь о характеристиках, поскольку внешне новый Meizu X8, если забыть о вырезе, очень похож на последние модели производителя.

Meizu X8 оснащен экраном диагональю 6,15 дюйма, который занимает 89,6% площади лицевой панели. В данном случае используется панель IPS разрешением Full HD+ (1080х2246 пикселей). Экран характеризуется яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1. Также заявлено покрытие 83% цветового пространства NTSC.

Модули сдвоенной камеры расположены вертикально в центральной верхней части задней панели, под ними – ниже фирменная круговая вспышка. Основной модуль представлен 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX 362 с объективом диафрагмой F/1,9, а вспомогательный – 5-мегапиксельный. Фронтальная камера характеризуется разрешением 20 Мп и диафрагмой F/2,0, а также поддерживает функцию распознавания лиц. Система ИИ помогает камерам красиво размывать фон на портретных снимках и повышать качество до максимально возможного.

Емкость аккумулятора — 3210 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки – на 50% смартфон можно зарядить за полчаса, порт USB-C и разъем 3,5 мм.

Сканер отпечатков пальцев располагается на тыльной панели, время срабатывания – 0,2 с.

Фирменной физической кнопки mBack в этой модели нет, но зато есть виртуальная Super mBack с поддержкой жестового управления.

Габариты составляют 151,2х74,6х7,8 мм при массе 160 г. На выбор доступны черный, белый и синий цвета. В качестве ОС выступает Android 8.1 Oreo, дополненная фирменным интерфейсом Flyme OS.

Смартфон предлагается за $233 за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, $262 за 6+64 ГБ и $291 за 6+128 ГБ. Дата поступления в продажу пока неизвестна.

Источник: gizmochina