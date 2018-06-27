Мероприятие Galaxy Unpacked, посвященное анонсу Samsung Galaxy Note9, запланировано на 9 августа

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Компания Samsung подтвердила, что следующая пресс-конференция из серии Galaxy Unpacked запланирована на 9 августа этого года. На сей раз в качестве приглашения на презентацию нового смартфона Galaxy компания Samsung использовала короткий видеоролик. Понятно, что это тизер смартфона Galaxy Note 9, хоть прямо об этом не говорится и нигде на видео не фигурирует название смартфона. Таким образом, издание Bloomberg в начале этого месяца указало правильную дату.

На видео со всех сторон демонстрируется новый стилус, который ждет капитальное обновление, крупнейшее за всю историю S Pen. По слухам, новый S Pen оснастят модулем Bluetooth, микрофоном и громкоговорителем, благодаря чему его можно будет использовать в качестве гарнитуры.

Тизер также явно намекает на новый цвет – желтый.

Внешне смартфон Samsung Galaxy Note9 будет максимально похож на предшественника, а по характеристикам идентичен моделям Galaxy S9 и S9+. Ожидается, что Galaxy Note9 получит такую же сдвоенную основную камеру, как Galaxy S9+, но она будет улучшена благодаря технологиям ИИ.

Смартфону также приписывают экран диагональю 6,4 дюйма, Snapdragon 845 или Exynos 9810 (в зависимости от рынка), 6/8 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ флэш-памяти.

В продажу Galaxy Note9 поступит в конце августа. Цена пока не названа, но вряд ли она будет сильно отличаться от цены на предшествующую модель.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Samsung.

Источник: The Verge