Презентация флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9 назначена на 9 августа, продажи стартуют уже до конца лета

Издание Bloomberg выяснило, что компания Samsung планирует представить очередной флагманский смартфон Galaxy Note 9 немного раньше, чем вышла предыдущая версия данной модели. Источники издания уверяют, что презентация Samsung Unpacked уже назначена на 9 августа текущего года (в прошлом году она прошла 23 августа).

При этом Samsung Galaxy Note 9 должен практически сразу поступить в продажу — по данным Bloomberg смартфон попадет на полки магазинов еще до конца последнего летнего месяца. Таким образом южнокорейский производитель хочет избежать прошлогодней ситуации, когда продажи Samsung Galaxy Note 8 стартовали уже после презентации новых смартфонов Apple, что отрицательно повлияло на темпы продаж.

Отметим, что Samsung могла выпустить свою новинку еще раньше, однако в последний момент один из руководителей компании «забраковал» финальный дизайн и отправил его на доработку, что сдвинуло анонс как минимум на две недели.

По данным различных источников, новый Samsung Galaxy Note 9 получит практически тот же дизайн, что и у предыдущей модели. При этом разработчики обновят аппаратную платформу (на некоторых рынках новинка получит фирменный Exynos 9810, на других — Qualcomm Snapdragon 845), а также установят более продвинутую камеру с двойной апертурой, как у Samsung Galaxy S9. Модели также прочат более крупный 6,4-дюймовый экран, аккумулятор емкостью 4000 мАч и другие флагманские особенности.

Источник: The Verge