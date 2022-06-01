Meta: ЕС похож на «рыболовный траулер», собирающий множество бесполезных документов в рамках антимонопольного расследования

Компания Meta обвинила антимонопольный орган Европейского Союза в том, что он действует как «рыболовный супертраулер». По заявлениям компании, антимонопольное ведомство собирает огромное количество «совершенно неуместных» документов в попытке создать дело против американского технологического гиганта.

Регулирующие органы ЕС выражают озабоченность по поводу методов сбора данных в социальной сети Facebook. Но в компании считают, что в рамках расследования собирается большое количество документов, не имеющих отношения к делу. Комиссия «пропылесосила все морское дно — с намерением позже увидеть, какие виды редких рыб она находит в своих огромных сетях», — заявил юрист Meta Дэниел Джоуэлл, выступая перед коллегией из пяти судей ЕС.

Meta обвинила комиссию в отказе от взаимодействия и игнорировании предложенных ею альтернатив, чтобы сделать запросы данных более «пропорциональными» и ограниченными тем, что действительно необходимо. Вместо этого комиссия продолжала «механически применять условия поиска» и запрашивать большое количество нерелевантных документов.

В свою очередь юрист комиссии Джузеппе Конте заявил в суде, что решения ЕС о поиске информации были результатом длительного процесса, в ходе которого представители антимонопольного ведомства пытались получить информацию от Meta для расследования «семи антиконкурентных практик». При этом на начальных этапах расследования комиссия получала от Meta «очень ограниченное» количество документов, поэтому ЕС изменил свой подход.

В 2021 году комиссия начала углублённое расследование в отношении Meta, чтобы выяснить, не злоупотребляла ли компания массивом данных, полученных от рекламодателей, чтобы конкурировать с ними в тематических объявлениях. Также планировалось проверить, является ли справедливой привязка рекламного сервиса Marketplace к социальной сети.

Источник: bloomberg