Meta начала тестировать продажу цифровых предметов на социальной VR-платформе Horizon Worlds

Компания Meta, владеющая соцсетью Facebook, запустила тест инструментов для продаж цифровых товаров на платформе виртуальной реальности Horizon Worlds.

Инструменты будут доступны для ограниченного круга пользователей, создающих виртуальные классы, игры и модные аксессуары, говорится в заявлении Meta.

Покупка предметов доступна для людей старше 18 лет в США и Канаде, где в настоящее время доступен Horizon Worlds. Некоторые пользователи увидят вкладку «Коммерция» в режиме «Создание», где можно будет выставлять стоимость для цифрового товара.

В дополнение к введению покупок Meta начинает тестировать бонусную программу Horizon Worlds Creator для участников из США. Бонусы создателям выплачивают в конце месяца за прогресс в достижении цели. Бонусы для авторов не облагаются комиссией и будут выплачиваться авторам в полном объеме. На данный момент проходит тестирование и начисление бонусов происходит за создание миров, в которых пользователи проводят больше всего времени. Позже условия начисления наград могут быть изменены.

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Все эти нововведения — шаги к созданию метавселенной. Компания Meta расширила фонд Horizon Creators Fund на $10 млн, который был основан в октябре прошлого года, и средства из него пойдут на предоставление новых ресурсов создателям Horizon Worlds.