Meta закрыла спам-сети, которые рассказывали о капитуляции Украины

Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, выпустила Отчет об угрозах, в котором рассказала о закрытии целой серии сетей, направленных на распространение дезинформации об Украине.

Специалисты засекли попытки ранее удаленных государственных и негосударственных субъектов вернуться на платформу, а также создание спам-сетей, использующих обманную тактику для монетизации общественного внимания к продолжающейся войне.

«С момента начала российского вторжения в Украину наши команды находятся в состоянии повышенной готовности для обнаружения и пресечения угроз и злоупотреблений платформой, включая попытки возвращения сетей, которые мы удалили ранее». Meta

В принадлежащих компании соцсетях были обнаружены связанные с правительством группы из россии и беларуси, занимавшиеся кибершпионажем и тайными операциями по оказанию влияния в интернете. Эта деятельность включала в себя интерес к украинской телекоммуникационной отрасли, глобальным и украинским оборонным и энергетическим секторам, технологическими платформам, а также журналистами и активистами в Украине и россии.

Эти операции активизировались незадолго до российского вторжения. Например, специалисты обнаружили и пресекли деятельность белорусского кгб, которое внезапно начало размещать на польском и английском языках сообщения, что украинские войска сдаются без боя, а лидеры страны бегут из Украины. До этого белоруские хакеры фокусировались на обвинениях Польши в плохом обращении с мигрантами из Ближнего Востока.

Сейчас в Meta наблюдают всплеск попыток компрометации украинских военных со стороны Ghostwriter. Обычно хакеры из этой группировки атакуют людей через электронную почту, а затем использует ее для получения доступа к аккаунтам в соцсетях. Эта группа пыталась взломать учетные записи Facebook десятков украинских военнослужащих. В нескольких случаях они разместили видеоролики, призывающие армию сдаться, как будто эти сообщения исходят от владельцев аккаунтов. Facebook заблокировал доступ к этим видео.

Также была обнаружена попытка восстановить бот-сеть, которую уже удалили в декабре 2020 года. Она была связана с российским Агентством интернет-исследований. Их деятельность началась в прошлом году и была сосредоточена вокруг веб-сайта, выдававшего себя за фонд, занимающийся гражданскими правами на Западе. Они безуспешно пытались создать учетные записи в Facebook в конце 2021 года и в январе 2022 года. В течение января и феврале этого года на сайте публиковались материалы о полицейском насилии на Западе, но после вторжения, их статьи возлагали вину за нападение россии на NATO и Запад и обвиняли украинские силы в нападении на гражданских лиц.

Также были пресечены попытки по возвращению удаленной в 2020 году сети, которая была связана с сепаратистами в Луганской области. Ее деятельность сосредоточили вокруг двух веб-сайтов, продвигающих пророссийские комментарии на Кавказе и в Украине.

Соцсеть уничтожила еще несколько кластеров давно заброшенных взломанных аккаунтов, которые перешли под управление хакеров из россии. Многие из них делились идентичными просепаратистскими видео и создавали группы.