Meta Ray-Ban для киллера? Киевская полиция задержала мужчину, который транслировал убийство заказчику через камеру очков

На Киевщине задержан киллер, который использовал смарт-очки с камерой, чтобы транслировать заказчикам убийство в прямом эфире, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Киевской области Сергей Болвинов.

Инцидент произошел в Новоселках Фастовского района. Злоумышленник ожидал мужчину возле подъезда. По по данным полиции, тогда 36-летний местный житель возвращался домой после прогулки с собакой. Неожиданно на него напали и дважды выстрелили в голову из пистолета. После чего киллер скрылся с места происшествия.

«На фото почти не видно, что он носит очки. Но это — важная деталь. Именно этот гаджет — очки со встроенной камерой — злоумышленник использовал, чтобы заказчики могли все контролировать в режиме реального времени», — рассказал начальник следственного управления.

Жертва получила тяжелые ранения. Однако после покушения на убийство мужчине посчастливилось выжить, его госпитализировали и оказывают медицинскую помощь в больнице. Правоохранители за несколько часов нашли и задержали убийцу. Им оказался 39-летний уроженец Донецкой области.

В его съемной квартире провели обыски, в ходе которых нашли «Форт-12» (пистолет с глушителем) и патроны к нему. На месте инцидента полицейские собрали гильзы и пулю, которые направили на экспертизу. Полиция или прокуратура не сообщают, о какой модели смарт-очков говорилось. Потенциально это могли быть Ray-Ban Meta Smart Glasses, Snap Spectacles или другое устройство, камеры которого поддерживают трансляцию окружения.

Подозреваемому сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений на заказ (ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УКУ), а также в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УКУ). Сейчас продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.