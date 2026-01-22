Новости Украина 22.01.2026 comment views icon

Meta Ray-Ban для киллера? Киевская полиция задержала мужчину, который транслировал убийство заказчику через камеру очков

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Meta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярів

На Киевщине задержан киллер, который использовал смарт-очки с камерой, чтобы транслировать заказчикам убийство в прямом эфире, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Киевской области Сергей Болвинов.

Инцидент произошел в Новоселках Фастовского района. Злоумышленник ожидал мужчину возле подъезда. По по данным полиции, тогда 36-летний местный житель возвращался домой после прогулки с собакой. Неожиданно на него напали и дважды выстрелили в голову из пистолета. После чего киллер скрылся с места происшествия.

«На фото почти не видно, что он носит очки. Но это — важная деталь. Именно этот гаджет — очки со встроенной камерой — злоумышленник использовал, чтобы заказчики могли все контролировать в режиме реального времени», — рассказал начальник следственного управления.

Meta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярів
Кадр незадолго до покушения на убийство

Жертва получила тяжелые ранения. Однако после покушения на убийство мужчине посчастливилось выжить, его госпитализировали и оказывают медицинскую помощь в больнице. Правоохранители за несколько часов нашли и задержали убийцу. Им оказался 39-летний уроженец Донецкой области.

Meta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярів
Подозреваемый киллер после задержания

В его съемной квартире провели обыски, в ходе которых нашли «Форт-12» (пистолет с глушителем) и патроны к нему. На месте инцидента полицейские собрали гильзы и пулю, которые направили на экспертизу. Полиция или прокуратура не сообщают, о какой модели смарт-очков говорилось. Потенциально это могли быть Ray-Ban Meta Smart Glasses, Snap Spectacles или другое устройство, камеры которого поддерживают трансляцию окружения.

Meta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярівMeta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярівMeta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярівMeta Ray-Ban для кілера? Київська поліція затримала чоловіка, який транслював вбивство замовнику через камеру окулярів

Подозреваемому сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений на заказ (ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УКУ), а также в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УКУ). Сейчас продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Украине: умные очки со звуком от 9999 грн
Илон Маск снова преувеличил: ЦОД xAI Colossus 2 даже близко не достиг 1 ГВт, по данным спутника
Windows 11 получает новые функции "Блокнот" и Paint, одновременно ломая запуск программ
"Звездные врата": OpenAI компенсирует подорожание электричества из-за работы ЦОД Stargate
Первый сезон "Рыцаря семи королевств" обошел по рейтингу "Игру престолов" и "Дом дракона" с 95% на Rotten Tomatoes
За последнюю неделю Ethereum трижды фиксировал абсолютные рекорды за всю историю блокчейна
Большой "перезапуск" Ubisoft: отменено 6 и отложено 7 игр, дальше — увольнения
Виноваты художники: Epic опровергла мнение Гора Вербински об Unreal Engine как причине ухудшения CGI в фильмах
Быстрее Starlink: Blue Origin запускает орбитальный интернет с 6 Тбит/с
OpenAI подтвердила время выпуска первого ИИ-устройства и ожидает продажи до 50 млн
Unreal Engine 3: как игровой движок изменил индустрию 2000-х
Писатель Чак Вендиг убедил Google AI Overview, что у него есть кот Сэр Мяулингтон фон Писсбрет, который говорит на кантонском
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить