Вышли очки Ray-Ban Meta 2 и Ray-Ban Display с проекционным экраном

Meta подготовила к выпуску второе поколение смарточков Ray-Ban (без встроенного дисплея), которые получили вдвое большее время автономной работы и поддержку записи видео в 3K, но и более высокую цену. Также компания создала первые умные очки с дисплеем — Meta Ray-Ban Display. Рассмотрим подробнее каждую новинку.

Ray-Ban Meta Gen 2

Смарточки Ray-Ban Meta уже стали популярными, и теперь получили заметные улучшения. Самое большое изменение касается аккумулятора. Если первое поколение могло работать около 4 часов без подзарядки, то Ray-Ban Meta Gen 2 способны держать заряд до 8 часов. Зарядный футляр также обновили: теперь он позволяет получить 50% заряда за 20 минут и вмещает запас энергии на 48 часов работы (раньше было 32 часа).

Камеру тоже усовершенствовали. В новых очках можно снимать видео в разрешении 3K длительностью до 3 минут. Поддерживаются режимы 3K/30fps, 1440p/30fps и 1200p/60fps, но запись остается в вертикальной ориентации.

Среди новых функций Ray-Ban Meta Gen 2 — conversation focus, которая усиливает голос собеседника во встроенных динамиках. До конца года камера также получит возможность записи видео в режиме гиперлапс и замедленной съемки.

Ray-Ban Meta Gen 2 уже доступны в версиях оправ Wayfarer, Skyler и Headliner с различными цветами. Первое поколение со всеми усовершенствованиями остается в продаже по цене от $299, тогда как новые Gen 2 стоят $379.

Параллельно Meta расширяет сотрудничество с Oakley, выпуская модель Vanguard с линзами PRIZM. Эти очки имеют защиту от пыли и воды IP67, камеру с углом обзора 122°, более громкие динамики, интеграцию с Garmin, а также батарею на 9 часов автономности. Их цена стартует с $499, заказы уже открыты, поставки ожидаются в октябре.

Meta Ray-Ban Display

В то же время Meta решила, что умные очки постепенно набирают популярность, и пришло время для модели с экраном. Если предыдущие версии предлагали камеру, динамики и сенсорную панель, то Ray-Ban Display имеют цветной дисплей с разрешением 600×600 пикселей, расположенный справа в поле зрения. Он позволяет взаимодействовать с Meta AI, просматривать видоискатель камеры, управлять музыкой, отправлять и получать сообщения.

Аккумулятор обеспечивает около 6 часов смешанного использования, а зарядный футляр добавляет до 30 часов автономности. Для управления используется специальный Neural Band, считывающий электрические сигналы мышц руки и позволяющий управлять интерфейсом, в том числе вводить текст. Автономность Neural Band составляет 18 часов.

Среди возможностей Meta Ray-Ban Display:

интеграция с Meta AI с визуальными ответами;

сообщения и видеозвонки;

камера с видоискателем для фото и видео;

навигация для пешеходных маршрутов;

живые субтитры и перевод;

управление музыкой.

Meta подчеркивает, что Ray-Ban Display созданы для быстрых взаимодействий — например, проверить сообщение или перевести текст без постоянного отвлечения на смартфон.

Продажи стартуют 30 сентября. В комплект входят очки и Neural Band, за него просят $799. Однако есть ограничения: купить их можно только офлайн в избранных магазинах в США — Best Buy, LensCrafters, Sunglass Hut, Ray-Ban Store, а также в некоторых магазинах Verizon. В 2026 году продажи планируют расширить на Канаду, Францию, Великобританию и Италию. Доступные цвета — черный и песочный с фотохромными линзами.

