Издание Android Headlines опубликовало слитые рендеры Samsung Galaxy Glasses. По данным утечки, это смарт-очки без экрана в стиле Ray-Ban Meta: обычная оправа с камерами по краям дужек и минимумом признаков того, что внутри есть электроника.





Ключевое преимущество над конкурентом — программное. По данным Android Headlines, Galaxy Glasses работают на Android XR и имеют доступ к Gemini. Благодаря этому очки смогут переводить надписи в реальном времени, отвечать на вопросы об окружении и строить маршрут через Google Maps с голосовыми подсказками. Ray-Ban Meta предлагает похожие возможности, но на базе собственного ИИ от Meta, который уступает Gemini по популярности и функциональности.

Ориентировочная цена, по данным утечки, — от $379 до $499. Это примерно соответствует актуальным ценам на Ray-Ban Meta второго поколения, которые стартуют от $379. Относительно даты выхода: Android Headlines предполагает, что Galaxy Glasses могут либо анонсировать вместе с Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Watch 9 в июле 2026 года, или продажи начнутся позже после июльского тизера.

Одна из очевидных слабостей Samsung в этом сегменте — брендинг оправ. Meta имеет эксклюзивные соглашения с Ray-Ban и Oakley, что делает ее очки узнаваемыми даже без логотипа. Однако Samsung уже подтвердила будущие коллаборации с Warby Parker и Gentle Monster — оба бренда хорошо известны в сегменте модных аксессуаров.





Версия с дисплеем, по данным Android Headlines, выйдет в 2027 году и будет стоить от $600 до $900. Это отдельный продукт, а не обновление нынешней модели.

Все детали пока являются утечкой, а не официальным заявлением Samsung. Компания вовсе подтвердила существование Galaxy Glasses, но характеристики, цены и точная дата релиза официально не объявлены.

Источник: TechRadar